Ondara y Dénia reparten suerte en la Marina Alta

Caras sonrientes, alguna lágrima de emoción, lluvia de cava, abrazos, saltos, y mucha, mucha alegría, es la instantánea de cada 22 de diciembre, que un año más no ha podido ser captada en el sur de la comarca.

El gordo de estas Navidades, el 71.198, se conocía bien avanzada la mañana. 4 millones de euros a la serie. Muy repartido. Entre las administraciones que vendieron el número agraciado, la de Benetùsser en Valencia. La Comunitat Valenciana no se puede quejar, muchos de los números agraciados se han vendido en alguna de sus tres provincias valencianas. De hecho la Marina Alta no se ha quedado fuera. No ha sido un primer premio, pero Denia y Ondara han repartido dos quintos premios. El 580 y el 18.065 respectivamente.