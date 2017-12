La alcaldesa confía en tener aprobados "definitivamente" los presupuestos "a finales de enero"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha convocado para el próximo miércoles 27, a partir de las cinco de la tarde, un pleno de confianza, procedimiento al que se aferra para sacar adelante los presupuestos del próximo año.

En el pleno celebrado este jueves, los cinco grupos de la oposición; PP (nueve concejales), Lugonovo (tres), BNG (2), Ciudadanos (2) y ACE-Esquerda Unida (uno) tumbaron el proyecto presentado por el gobierno socialista, en minoría con ocho concejales.

“Si prospera la confianza el próximo miércoles estaríamos hablando que a finales de enero tendríamos el presupuesto aprobado definitivamente”, ha precisado. "No podemos estar otro año sin presupuestos (los de 2017 están prorrogados) porque eso significa no tener capacidad para invertir en la ciudad, no tener capacidad de desarrollo, de activar la economía o de generar empleo”, ha esgrimido la alcaldesa.

Los presupuestos, vinculados a esa moción de confianza, ascienden a 95,4 millones de euros, “un cinco por ciento más que el año anterior”, de los que más de un cuarenta por ciento se destinan a inversiones.

Además, Méndez, ha destacado que estas cuentas “dedican una cuarta parte a políticas sociales, sobre 23 millones de euros”. “Estamos hablando de un presupuesto social y de los más inversiones de los últimos años, por lo que no podemos permitirnos el lujo de estar sin ellos”, convino.

La regidora socialista ha argumentado que “el gran objetivo es que Lugo pueda disponer de unos presupuestos para 2018 y podamos ejecutar inversiones”. Pone el acento, entre otras cuestiones, en otra partida de 2,5 millones de euros dirigida a un “plan de barrios”.

Finalmente ha concretado, tras convocar el pleno del próximo miércoles, que si se le otorga la “confianza” esas partidas quedarían aprobadas inicialmente”. “Luego empezaría el proceso reglado de aprobación, es decir (los presupuestos) quince días a exposición pública, y dar oportunidad a la ciudadanía para que pueda presentar alegaciones. Una vez finalizado ese plazo, si no hay alegaciones automáticamente quedarían aprobados y si hay alegaciones se estudiaría su estimación o no estimación, en función de los informes técnicos, y quedarían aprobados definitivamente”, desgrana.