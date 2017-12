Armengol en la Ser: "2018 será el año del nuevo REB"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este domingo en la Ser que 2018 será "el año del nuevo Régimen Especial para Balears", porque "es el compromiso que ha asumido la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Saénz de Santamaría y la gente de las Islas está luchando por reivindicarlo". Armengol, que ha sido entrevistada en A vivir que son dos días Baleares por un grupo de estudiantes del IES de Marratxí y el Colegio Santo Tomás de Aquino de Inca, recuerda que el Ejecutivo autonómico "no está solo en esto y el presidente Mariano Rajoy no puede seguir diciendo que no a esta Comunidad".

La presidenta ha reiterado que la principal inversión pública del próximo año será para Educación, Sanidad y Servicios Sociales, así como "políticas de empleo para quienes están en el paro, que todavía son demasiados, o los que tienen un trabajo precario". "Vamos a hacer mucha inversión pública, pero también seguiremos negociando con el Gobierno para conseguir más recursos económicos y sufragar las desigualdades que sufrimos quienes vivimos en estas Islas", ha subrayado.

Sobre la crisis de Govern y la designación de Bel Busquets como nueva vicepresidenta y consellera de Turismo, Francina Armengol ha insistido en que se trata de "una situación sobrevenida, tras el error cometido por Biel Barceló" y ha manifestado su convicción de que Busquets "funcionará bien para garantizar el interés general".

Armengol ha hecho balance de este ejercicio, del que ha destacado que su Govern ha hecho posible "un cambio en la forma y el fondo de hacer políticas en estas Islas, desde el diálogo, el compromiso con la gente y el interés general". "Hemos cambiado el rumbo de muchas cosas que sucedían en esta tierra", ha dicho.

