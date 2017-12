La lotería reparte 6 millones en Balears, pero el Gordo sigue siendo esquivo

La lotería ha repartido suerte este año en Balears, aunque el Gordo sigue siendo esquivo. En total ha dejado unos seis millones de euros en las islas. Una serie del segundo premio ha repartido un millón 250-mil euros en Sant Llorenç des Cardassar y más de tres millones y medio han quedado en Formentera gracias un quinto premio.

El segundo número, el 51.244 ha sido el más madrugador y ha sido cantado por los niños de San Ildefonso a las diez de la mañana. Una serie completa ha dejado 1 millón 250.000 euros en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar. Cada décimo ha sido agraciado con 125.000 euros. Una de las encargadas de la administración de lotería, Joana Caldentey, se mostraba nerviosa porque nunca había dado un premio tan grande. "No me lo esperaba, habíamos dado premios no muy grandes" decía Caldentey, que cree que los décimos se han vendido entre la gente del pueblo y está "muy repartido". El segundo premio también ha dejado la venta de algunos billetes sueltos vendidos en las administraciones de lotería de Campos y de Cala Millor, con un décimo cada uno.

Quinto en Formentera y Palma

En Formentera, la única administración de lotería ha vendido 30 series del 18065 que habían sido adquiridas por la parroquia de Sant Francesc y han repartido 3,6 millones de euros. El encargado de la administración, Eusebio Roig, afirma que la parroquia ha repartido los billetes entre "feligreses, residentes y turistas".

Varias administraciones de Palma han repartido dinero de quintos premios. En Pere Garau, en Palma, la suerte ha repartido 300.000 euros en cinco series también del 18065, otro quinto premio. La propietaria de la administración, Penélope Rodríguez, afirma que tiene clientes de toda la vida y cree que alguno de ellos habrá sido agraciado.

"Tengo clientes de los de siempre y tiene que ser algún conocido seguro" dice Rodríguez, que afirma que en su administración situada en una "zona de trabajadores" la gente no compra series completas sino décimos sueltos y cuando toca "sé que está muy repartido".

En etsa administración ya habían vendido algún que otro premio grande. En el año 2009, en plena crisis económica, se vendió una serie completa de un quinto premio que se repartió por la zona. La administración de Porto Pi ha vendido un billete del 22.253, que ha salido ya pasadas las doce y media.