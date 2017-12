Edibson: "Mi objetivo en 2018 es ordenar mucho mejor mi juego"

Dami Edibson es la niña de moda en el tenis nacional. La jugadora mallorquina ganó a principios de diciembre la Orange Bolw, un torneo sub- 16 disputado en Miami. Edibson fue la primera sorprendida en ganar dicho torneo, ya que para nada iba con ese objetivo. El primer paso ya está dado, ahora toca seguir evolucionando y lo hará en Barcelona con el ex entrenador de Garbiñe Muguruza.

Alejo Mancisidor fue el técnico que formó a Muguruza y ahora se encargará de Edibson. Ella está muy feliz de ello, como también lo está de trasladarse a Barcelona para seguir su formación: "Al principio impresiona mucho el cambio, pero ya me he adaptado. Mi entrenador me ayuda mucho en mejorar mi juego, aunque queda mucho por hacer".

La joven mallorquina no pensaba -y a veces aún no es consciente- ganar la Orange Bolw de Miami. Era la primera vez que jugaba este torneo sub-16 e iba con el simple objetivo de pasar la primera fase y sumar puntos. Lo que ni ella se imaginaba era que iba a llegar a la final y, ni mucho menos, ganarla. Le pasó lo mismo en un torneo en Portugal. Donde iba con el mismo objetivo y también consiguió ganarlo: "Tras pasar a semis me di cuenta de que todo es posible".

Para el nuevo año Edibson espera ordenar su juego. La joven mallorquina explica que se desconcentra muy rápido, "pero trabajo mucho y le doy mucha más intensidad a los puntos. Tengo que saber aguantar los puntos con la cabeza". La faceta psicológica, como vemos, es uno de los factores más importantes en el tenis.

Edibson pasará las fiestas en Mallorca y, tras ello, volverá a Barcelona para seguir con su entrenamiento. Pero no todo es tenis. Edibson explica que desde su colegio le mandan los deberes que tiene que hacer en los viajes y, además, asegura que irá cada mes y medio para realizar exámenes.