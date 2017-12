O Auditorio Municipal acolleu o acto de entrega das axudas a 59 deportistas individuais, ao que asistiron o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e o concelleiro de Deportes, Mario Guede. A esta cantidade hai que lle engadir as diferentes liñas de apoio: a clubs deportivos (735.000 a Través da liña 1) e a eventos deportivos (a través da liña 1, 100.000euros).

O Consello Reitor do 21 decembro de 2017 resolveu a concesión de bolsas a deportistas individuais convocada no BOP nº 194 do pasado 24 de agosto de 2017. Estas achegadas supoñen un total un total do Consello de Ourense.polo deporte¨, en palabras do alcalde de Ourense. Jesús Vázquez, durante o acto de entrega destas axudas, celebrado no Auditorio de Ourense coa presenza do concelleiro de Deportes, Mario Guede.

O apoio do Consello Municipal de Deportes ao deporte local acada un total de 860. 000 euros nas tres liñas. Ademais da do apoio a deportistas individuais, está a apoio a clubs deportivos (liña2), cunha partida orzamentaria de 735.000 euros. A liña 3 axudar é para os deportistas de máis nivel da nosa cidade, co gallo de que continúen coa súa práctica deportiva e leven o nome de Ourense por todo o país, mesmo no extranxeiro.