Pues resulta que un día o una noche, no recuerdo bien, me encontré delante de una tienda cuyo rótulo decía: “SE VENDEN SUEÑOS”. Lleno de curiosidad y sin pensarlo dos veces, entré en la tienda. Vaya desilusión. La tienda estaba vacía, ni mostrador, ni cajas, ni estanterías… Nada de nada. Estaba a punto de marcharme cuando, por arte de los sueños, apareció un anciano que me preguntó:

−¿Desea algo, caballero?”

−Hola. No, no. O sí, bueno, no sé… Es que he leído lo que ponía en el escaparate, pero veo que andan de reformas. Adiós.

−No, no −me sonrió el anciano−, es que los sueños los tenemos en el interior. No paran quietos, apenas alguien abre la puerta y ya quieren echar a volar. Le voy a mostrar los tipos de sueños que tenemos, a ver si le gusta alguno y se lo lleva. En esta bolsa tengo medio kilo de sueños. En esta otra hay kilo y medio. En aquella hay dos kilos. Finalmente, esta última bolsa contiene tres kilos de sueños. Tengo otros muchos pero…

−Y, ¿cuál es el sueño más grande que tiene, aquel que usted considere más importante?, −le pregunté.

−¿El sueño más grande? No creo que le interese, pero se lo voy a decir: el sueño más grande es el sueño de Dios.

−¿Qué me dice? ¿Y cómo es? ¿Cuánto pesa? ¿Me lo podría mostrar?

El anciano se me acercó y me dijo al oído: el sueño de Dios debe pesar entre 70 y 80 kilos.

−Qué casualidad, −contesté−, lo mismo que yo.

−¿En serio? −volvió a sonreír−. A ver si es que el sueño de Dios es precisamente usted. Y vosotros abrid bien los ojos y los oídos, que estamos a punto de cerrar la tienda. Venga, afuera todos. ¿O acaso alguno de vosotros quiere adquirir el sueño de Dios?

Esta historia ficticia no es del todo mía, encierra una realidad muy significativa: El sueño de Dios soy yo, eres tú, somos todos y cada uno de nosotros.

Porque también Dios tiene sueños. Nos soñó a cada uno de nosotros. Soñó que el hombre podría vivir en paz en esta tierra. Soñó que podríamos construir un mundo mejor. Soñó que era posible que nos amásemos los unos a los otros, por encima de las lenguas, de las razas, países o fronteras o de los zapatos que cada uno lleve (o no lleve) puestos. Soñó que acogeríamos a su Hijo y que empezaría, entonces sí, un mundo nuevo y distinto.

Pues no; estamos muy equivocados. Navidad no es el sueño de Dios. Navidad no es tiempo ni época de sueños. Siempre que se sueña es cuando las cosas no van bien, no son como queremos, como esperamos.

El sueño de Dios deja de ser tal para hacerse realidad en Navidad. Nosotros lo hacemos realidad.