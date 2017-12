Asiron: "Aranzadi no podría ostentar concejalías delegadas si se abstienen en los presupuestos"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que si alguno de los concejales de Aranzadi se abstuviera en la votación a los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona para 2018, esta formación "podría formar parte del gobierno municipal pero no ostentando concejalías delegadas".

Asiron ha asegurado que "no cabe otra posibilidad que la de un apoyo inequívoco y unánime a los presupuestos por parte del equipo de gobierno". "No concebiría en modo alguno que se pudiese por parte de alguna de las concejalías delegadas gestionar unos presupuestos en los que no se cree", ha añadido el alcalde, que ha confiado en que "se va a actuar con responsabilidad".

Para el primer edil de Pamplona una abstención a los presupuestos por parte de alguno de los concejales de Aranzadi "querría decir que se sitúan fuera de la gestión de los presupuestos". "Podrían formar parte del gobierno municipal pero no ostentando concejalías delegadas", ha advertido.

"Yo no puedo confiar como alcalde una concejalía delegada a un concejal que no apoya inequívocamente los presupuestos más allá de que todos podamos tener aspectos en los cuales hubiéramos querido otro enfoque en los presupuestos", ha subrayado. "En el momento en que se toma una decisión, esa decisión pertenece a todo el gobierno y es responsabilidad de todos sacarlo adelante", ha sentenciado.