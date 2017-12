¡Aprender balonmano es mundial! Nunca mejor dicho en el caso que nos ocupa: el primer campus de tecnificación Aginagalde. Un campus de balonmano novedoso que han puesto en marcha Gurutz y Julen Aginagalde, dos jugadores de talla mundial, internacionales absolutos con los Hispanos, y que tendrá lugar en la comarca del Bidasoa entre el 22 y el 29 de junio de 2018. Lo han presentado en el Koldo Mitxelena de San Sebastián, con el reclamo de que contará con la participación y colaboración de algunos de los mejores jugadores de balonmano del mundo, con los que juegan ellos o a los que se enfrentan tanto Julen como Gurutz cada fin de semana.

Su enorme a nivel internacional experiencia es el punto de partida para desarrollar un proyecto de formación referente a nivel continental. "La posibilidad de poder hacer algo con Julen, tras 13 años sin jugar juntos es motivador y muy ilusionante. Además, ir de la mano de la Diputación Foral es una oportunidad única para poder hacer un Campus de referencia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional”, señala Gurutz Aginagalde, que todavía está pendiente de conocer su futuro deportivo, y volvió a lanzar otro guiño al Bidasoa-Irun. "No lo se, no he firmado nada, me gustaría jugar en la zona, he cumplido 40 años y me gustaría quedarme cerca de la familia, y las posibilidades son escasas, quizá un par. Lo que es seguro es que voy a seguir jugando, en la zona, pero no hay nada cerrado, y hay cosas todavía por hablar; espero". Para los bidasotarras sería un lujo enorme la vuelta de uno de sus referentes a nivel de cantera, que aportaría todo su bagaje internacional para una portería que ya cuenta desde este año con la juventud y el futuro de Xoan Ledó.

El campus se celebrará el próximo verano en las localidades de Irún, Hondarribia y Hendaya, la comarca del Bidasoa a la que tanto aprecio tienen ambos, al ser orgulloso irundarras de nacimiento. Se trata de un entorno incomparable para la práctica del deporte, especialmente el balonmano, cuyo arraigo es innegable con el tremendo historial del Bidasoa. “Para nosotros es muy importante, estamos muy arraigados a nuestra tierra. Y no sólo por eso, si no por las características de la zona. La Comarca de Bidasoa es un lugar privilegiado para el desarrollo del Campus y van a quedar encantados”, afirmó Julen Aginagalde, pivote del Kielce Handball polaco y convocado una vez más con 'Hispanos' para el próximo europeo. Porque El balonmano playa también tendrá su espacio en esta primera edición del Campus de Tecnificación Aginagalde, así como los deportes acuáticos y de aventura.

El campus está dirigido a los niños y niñas nacidos entre los años 2001 y 2010 y contará con los entrenamientos de personalidades este deporte como los entrenadores y jugadores de la talla de Aitor Etxaburu (Billère Handball), María Azkue (Femenino Zarautz KE) y los propios hermanos Aginagalde. Además, contará con la visita de otros entrenadores y jugadores internacionales, como Montse Puche, entrenadora del Bera Bera; o el portero del FC Barcelona Lassa, Gonzalo Pérez de Vargas. Además, la formación se complementará con charlas educativas impartidas por jugadores de primer nivel como Kauldi Odriozola y Jon Azkue (Bidasoa-Irun); árbitros internacionales como Javier Álvarez Mata y Jon Bustamante; entre otras personalidades relacionadas con el deporte.

“Nuestro fomentar los valores propios del deporte y ayudar en la evolución de los alumnos que se encuentran en plena etapa de formación. Hemos buscado no ser un simple Campus donde los alumnos estén entretenidos, sino un Campus en el que los jóvenes aprendan y evolucionen a todos los niveles”, señala Gurutz. Su hermano Julen recalca que tienen mucha ilusión en que el campus nazca con vocación de continuidad, pero de momento pondrá todo para que salga bien la primera edición. “Estamos poniendo todo nuestro cariño en cada detalle para que el Campus se pueda repetir año tras año. El objetivo es que los alumnos que vengan estén contando los días para volver al año siguiente”. La idea es contar con alrededor de 70 niños en esta primera edición, aunque no descartan poder poner el cartel de inscripciones agotadas. De momento, el gancho está echado.