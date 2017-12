Puig anuncia una nueva estrategia para el transporte y las infraestructuras

Ximo Puig reunirá en enero a los principales agentes económicos y sociales para acordar la nueva estrategia valenciana para el transporte y las infraestructuras de la Comunitat. Se trata de un gran documento de consenso que ha de marcar todas las acciones en materia de movilidad que se van a llevar a cabo en las próximas dos décadas. Según el President, de esa estrategia se derivarán planes más concretos en los que se precisarán las infraestructuras que acometerá el Gobierno Valenciano en función de la capacidad económica.

Relación con Fomento

Hablando de obras Ximo Puig agradece el talante dialogante del Ministro de Fomento Íñigo de la Serna frente al desprecio permanente, ha dicho, de su antecesora Ana Pastor. Eso sí, ha recordado, a través de un gráfico elaborado con el último informe de SEOPAN, la patronal de las constructoras, que es la Generalitat quien más obra pública licita en la Comunitat, y no el Gobierno. Por eso, afirma Puig, seguirán reivindicando inversiones. En ese sentido cree que el corredor mediterráneo va lento, pero sobre todo el AVE Valencia-Alicante.

Financiación autonómica

Puig espera que Rajoy cumpla que antes de los Presupuestos Generales de 2018 haya nuevo sistema de financiación autonómica y asegura que seguirá exigiendo una compensación por la infrafinanciación sufrida durante décadas. Preguntado por las alianzas que están promoviendo varias comunidades autónomas para hacer valer variables como la despoblación en la negociación del nuevo sistema de financiación, el President cree que es una estrategia equivocada porque está demostrado que la Comunitat es la peor parada.

Tribunal Constitucional

Ximo Puig ha defendido el importante papel del Tribunal Constitucional pero también ha lamentado que haya una enorme carga ideológica en sus miembros, Y prueba de ello, afirma, es la división que generó la sentencia que declaró nulo el decreto ley de salud universal de la pasada semana. El President está convencido de que el Gobierno de España lidera una ofensiva para frenar las políticas sociales del Consell y para cercernar la autonomía valenciana y utiliza para ello el Constitucional.

Cambios en el Consell

Puig, que ha defendido la unidad de su gobierno y la necesidad de que así siga siendo para culminar un cambio que ha venido apra quedarso, afirmaba. Preguntado por la posibilidad de hacer cambios en el Consell para relanzar la acción del gobierno valenciano de cara a las eleccioenes de 2019, Puig cerraba a prioro esa puerta afirmando que ahora toca estabilidad.

Alcalde de Alicante

Sobre la delicada situación del alcalde de Alicante, Puig ha evitado confirmar si Gabriel Echávarri dejará o no el Ayuntamiento. Es una decisión, ha dicho, que tomará el partido, aunque ha vuelto a recordar que Echávarri no está procesado por corrupción. Eso sí, ha reconocido que la conformación en su día del gobierno de la ciudad no fue la más acertada.

Primarias socialistas

En clave nacional Puig reconoce que las primarias socialistas han servido para reposicionar el PSOE. Afirma que apoyó a Susana Díaz porque "tuvo que ser leal con lo que pensaba" y porque creía que era mejor para el PSPV. Pero el partido decidió apoyar a Pedro Sánchez y Puig asegura todos han tenido que saber cómo gestionar este resultado.

Elecciones catalanas

Y Puig también se ha pronunciado sobre el complicado escenario político resultante de las elecciones catalanas del pasado jueves. Asegura el President que el resultado electoral es la demostración de que ni el frentismo ni el inmovilismo deben ser la vía. Apuesta por la generosidad y diálogo como salida a la situación actual de inestabilidad. En la entrevista Puig desvelaba que habló con Puigdemont el 27 de octubre, el día de la fallida comparecencia del entonces presidente catalán, para animarle a que convocara elecciones autonómicas.