¿(In)Feliz Navidad?

Ante esta frase, tan repetida estos días, hay quien se pregunta ¿feliz?, ¿por qué tengo que ser feliz?¿Es solo cuestión de aparentarlo con una sonrisa de oreja a oreja y rodeada de lazos rojos, espumillón y figuritas del Nacimiento? ¿Por qué tengo que cantar villancicos y tocar la pandereta como si todo fuera de color de rosa?

Hay momento del año y de la vida en que parece que es obligatorio mostrarse feliz: una boda, una fiesta de cumpleaños y, por supuesto, en la Navidad. Esta última es una época en la que especialmente tenemos que ser felices, o, al menos demostrar que se es feliz. Aunque en realidad no sea así aunque la procesión vaya por dentro. Los medios de comunicación, los amigos, todo lo que nos rodea nos empuja a la felicidad, real o ficticia, pero felicidad.

Queramos verlos o no, lo publiquemos o los llevemos en secreto, todos tenemos problemas. Unos más graves que otros, más trascendentes que otros, más o menos dramáticos, pero son los míos. Es decir, para mí los más importantes. Pues, ante un problema, se pueden adoptar dos posturas. Una sería buscar una solución e intentar ponerla en marcha para acabar con él. Esto sería lo ideal porque, acabado el problema, yo volvería a ser feliz. La otra postura es la que se puede tomar en el caso de que no tenga solución o que no dependa de mi. Entonces, podría dirigir la mirada hacia otro sitio; pero nunca debería dejarla fija en el problema, pues eso únicamente iba a conseguir amargarme cada vez más.

El estado natural de una persona debería ser la felicidad y a cualquier edad, no solo durante la infancia, como se tiende a decir. Pero no es un estado permanente. La felicidad también hay que trabajarla día a día. Y hay que poner empeño en ello porque siendo feliz se vive más y mejor, porque aunque en los malos momentos todos abandonaríamos la lucha porque creemos que estamos solos en ella, en realidad no es verdad. Siempre hay alguien que nos quiere, que nos espera, que se acuerda de nosotros.

Además, hay que intentar disfrutar todos los días de todo lo que nos rodea, que es mucho más y mucho mejor de lo que creemos. Y nunca sabemos cuándo vamos a dejar de tenerlo, cuándo puede aparecer algo negativo que empeore nuestra situación. En definitiva, porque siempre hay algo bueno, aunque no sea más que el simple hecho de estar vivo. Y porque también es necesario que vayamos alegrando la vida a los demás y contagiando con nuestra alegría y nuestra felicidad a los otros. Que eso sí se contagia. El cabreo, el mal humor y la infelicidad permanentes únicamente acaban dejándonos solos y abandonados. Y es que, todos nos cansamos de oír siempre las mismas quejas de las mismas personas.

Así que, ya sabes, no solo porque estamos en Navidad, sino durante todo el año, saca la lupa para ver bien todo lo positivo que tiene tu vida; hazle una foto y déjala colgada en un sitio bien visible para que no lo olvidemos a lo largo del año. Para que no lo olvidemos nunca.

Por todo esto, yo me atrevo a decir y lo digo bien alto ¡Feliz Navidad! ¡Felices todos los días de tu vida porque el Niño Jesús nació para todos!