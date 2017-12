La oposición tumba el presupuesto del Ayuntamiento de Zamora

El presupuesto del Ayuntamiento de Zamora para 2018 ha sido rechazado con el voto de todos los grupos de la oposición municipal. Ciudadanos y la concejala no adscrita, Cruz Lucas, decidieron votar en contra de un presupuesto que calificaron de “precipitado y unilateral”.

Los Concejales de Ciudadanos, Reyes Merchán y Francisco Requejo, y la "no adscrita" Cruz Lucas / CADENA SER

El portavoz de Ciudadanos, Francisco José Requejo, reprochó al equipo de gobierno una forma de hacer las cosas “unilateral y chapucera en ocasiones” y añadió que “han sobrepasado la confianza que les hemos dado para colaborar”.

Tanto la concejala no adscrita como Ciudadanos reconocieron desde el primer momento que habían hablado previamente y consensuado sus propuestas y su posición frente al presupuesto de 2018, dado que sus votos son determinantes en la correlación de fuerzas en el Ayuntamiento de Zamora.

Incluso el portavoz de Ciudadanos concluyó afirmando que su voto en contra era una advertencia para que el equipo de Gobierno “reflexione que debe tener en cuenta a los grupos minoritarios”. Y con ello, añadió, quieren forzar una negociación de unos nuevos presupuestos “más despacio”.

La concejala no adscrita, Cruz Lucas, espetó al equipo de gobierno que el presupuesto “se ha traído a marchas forzadas y sin discutir con nadie”. No ha habido diálogo, dijo, “y sin dialogo previo no es posible llegar a acuerdos”.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, cerró el debate sobre el presupuesto de 2018 asumiendo la derrota en la votación, pero sosteniendo que es un “presupuesto clave para resolver los problemas que arrastra la ciudad desde hace más de una década”. Reiteró, asimismo, que están cumpliendo “las reglas con rigor en materia económica”, y advirtió que el rechazo al presupuesto hoy sólo provoca que las inversiones en la ciudad se demoren un par de meses.

Francisco Guarido anunció que está dispuesto a reunirse con Ciudadanos y la concejala no adscrita a partir del 1 de enero, aún cuando reiteró que “hemos cumplido con creces los compromisos adquiridos con ciudadanos”. Pero también advirtió su determinación para sostener esta apuesta presupuestaria y volver a llevar estas cuentas al pleno dentro de un mes o mes y medio.