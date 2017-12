Unanimidad, pero con tensión, en la lucha contra los delitos de odio

Por unanimidad ha aprobado el Ayuntamiento de Zaragoza la propuesta del Partido Popular de crear un protocolo ante cualquier delito de odio en la ciudad. Con todo, Zaragoza en Común no se ha librado de las críticas del resto de los grupos y ha reaccionado insistiendo en acusar al Partido Popular de alentar el odio.

El portavoz popular, Jorge Azcón, ha defendido la moción evitando las polémicas de los últimos días. "Lo único que persigue esta moción es, que aprovechando la unanimidad que hay entre todos los grupos municipales, a la hora de condenar el crimen, este ayuntamiento se dote de un instrumento operativo para colaborar en la denuncia y la repulsa social en los delitos de odio", ha indicado Azcón.

PSOE y Ciudadanos han coincidido en que votaban a favor con tristeza: esta moción no tendría que ser necesaria. Por el PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha dicho que "lo que pide esta moción no debería ser necesario, debería ser algo que tendríamos que tener interiorizado como responsables públicos que somos".

"No les creo, porque para ustedes hay víctimas de primera y víctimas de segunda" ha manifestado Sara Fernández, de Ciudadanos, quien añadía, "no les creo porque dicen que rechazan cualquier forma de violencia pero luego no reaccionan por igual ante unas y otras".

Por Zaragoza en Común, Pablo Muñoz pedía que nadie dude de que su formación condena el crimen de Víctor Láinez. Pero, a continuación, insistía en el mensaje del alcalde ayer. "Creo que el grupo del Partido Popular está deslizándose hacia unas conductas que están alentando a la ultraderecha y que están generando unas situaciones complicadas", ha sentenciado Muñoz.

Pero el popular Jorge Azcón no ha entrado al trapo y ha ha dicho que no iba a contestar a las acusaciones del alcalde y de Pablo Muñoz. No lo ha hecho, ha dicho Azcón, para no caer a su nivel.