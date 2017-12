Dos asociaciones de guardias civiles se personan en la causa contra Igor el Ruso

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se personarán en la causa abierta contra el asesino de Teruel, que acabó con la vida de dos guardias civiles, Víctor Romero y Victor Jesús Caballero, y del ganadero José Luis Iranzo el 14 de diciembre. Quieren que Norbert Feher, alias Igor el Ruso, cumpla su condena íntegramente en España y, además, que se aclaren todos los detalles de la operación que se puso previamente en marcha para su detención. Mientras, el socialista Herminio Sancho, alcalde de Mezquita de Jarque, considera que la muerte de estas 3 personas podría haberse evitado.

Cristóbal Soria, portavoz en Aragón de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, señala que el detenido, que se encuentra en la cárcel de Zuera, "cumpla con todo lo que el Código Penal establezca y que se le juzge y cumpla en España todo lo que se pueda".

Demasiadas contradicciones y cada vez más dudas

Conforme pasan los días, surgen cada vez más preguntas, para las que no tienen respuesta. "¿De verdad llevamos los guardias civiles medios de protección verficados? ¿Son seguros nuestros chalecos?", apunta Soria. También se cuestiona si las 2 personas que fueron tiroteadas el 5 de diciembre y que resultaron heridas "tenían que haber muerto para que se hubiera actuado de forma contundente o tuvo que pasar lo del día 14 para actuar entonces". Por eso, remarca que "queremos la verdad sobre los hechos".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles muestra su apoyo incondicional a todos los agentes de la Guardia Civil y destacan desde esta agrupación la unidad de acción que se ha decidido mantener con la organización agraria UAGA, que se persona como acusación popular.

"No era un robagallinas"

El parlamentario socialista en las Cortes de Aragón y el alcalde de Mezquita de Jarque, Herminio Sancho, considera que estas tres muertes se podrían haber evitado. Sancho ha subrayado que los guardias civiles están indefensos y el medio rural está desprotegido.

Sancho pertenece al sindicato agrario UAGA, era amigo de Iranzo y del padre de uno de los agentes de la guardia Civil, Víctor Romero. "Lo de ese día no tiene nombre" porque "alguien que te recibe a tiros 10 días antes no es un cualquiera, no es un 'robagallinas'", remarca. Y añadía que no es cierto que hubiera un dispositivo especial para detener al ex-militar serbio. "Es mentira; los mismos guardias civiles trasladaban que estaban solos".

Por su parte, Podemos pide la dimisión del secretario de Estado de Seguridad y, según ha explicado Maru Díaz, portavoz de la formación morada en las Cortes de Aragón, "se han registrado 10 preguntas escritas al gobierno de España, pidiendo explicaciones y que se abra una investigación interna para aclarar los sucedido". Asimismo, han solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.