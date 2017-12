"Nos salvaremos en mayo"

Hasta el próximo año. El entrenador del Almería, Lucas Alcaraz, ofreció al final del partido en el campo de Santo Domingo ante el Alcorcón de Julio Velázquez la última rueda de prensa de 2017 como entrenador rojiblanco.

El míster granadino, como la plantilla del Almería, ya está de vacaciones hasta el viernes, 29 de diciembre, día en el que se regresará para comenzar a preparar el primer encuentro del nuevo año 2018, que será el domingo, día de 7 de enero, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el Lugo del almeriense Francisco.

La cita en el campo del equipo amarillo fue el quinto encuentro con Lucas Alcaraz en el banquillo del Almería.

El veterano entrenador espera que 2018 sea un buen año para todos los que forman la plantilla rojiblanca y conseguir cuanto antes la mágica cifra de los 50 puntos, que vale una permanencia en la categoría de plata del fútbol nacional.

El entrenador granadino acabó enfadado con la derrota en el campo de Santo Domingo ante el Alcorcón, donde se vio un Almería ‘desconectado’ del mundo mundial y parece como si se hubiera de ido de vacaciones antes de tiempo. Lucas Alcaraz tenía motivos para acabar el encuentro ‘quemado’ con el trabajo de los rojiblancos en el encuentro que servía para despedir el año 2017. Este Almería, el que jugó en Alcorcón, no es el Almería con el sello del técnico granadino.

Lucas Alcaraz tiene las cosas muy claras en el mundo del fútbol y estas fueron sus primeras declaraciones después del partido en el campo de Santo Domingo ante el Alcorcón, correspondiente a la jornada 20 en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División: “El gol tan pronto del Alcorcón ha sido clave y el plan no sirvió. Teníamos muchas bajas y empezar perdiendo tan pronto ha sido clave para no conseguir los puntos. No hemos hecho lo que teníamos que hacer en el campo del Alcorcón”.

“Duele la derrota, al margen de que el Alcorcón sea un rival de nuestra Liga de la permanencia. Me gustaría decir otra cosa, pero vamos a sufrir y debemos conseguir cuando antes los 50 puntos”.

“Hemos podido hacer algo más en el campo del Alcorcón, pero no ha podido ser y ellos son justos vencedores en su campo”.

“Hay que mejorar cosas en el juego, hay que tener mayor intención. Y después de ver el partido creo que hemos mejorado en algunas fases del juego, pero no hemos tenido algunas cosas aceptables”.

“Ni hemos estado lo bien que esperábamos y espero que esta prolongación de jugadores lesiones siga así. No hemos estado bien en nada, no se salva nadie”.

“Llevamos un mes con muchas bajas, aunque esto. Debemos estar todos para un año complicado, pero seguro que vamos a conseguir el objetivo de la permanencia en Segunda División. Y creo que en mayo nos salvaremos”.

“¿Refuerzos?, está claro que debemos recuperar a jugadores nuestros que están lesionados. El fútbol está marcado por el control financiero, pero hay situaciones que se pueden mejorar”, comentó el entrenador del Almería al final del partido en Alcorcón.