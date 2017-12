Jaén merece más

En el transcurso del pasado domingo y en la capital del Santo Reino, se celebró una manifestación que puso, una vez más, sobre la picota la problemática endémica que afecta al conjunto de la ciudadanía de esta provincia, demacrada y olvidada, sin distinción de épocas, por aquéllos que han ocupado cargo y responsabilidad, casi sin excecpción, a costa del erario de la misma.

Vergüenza ajena me daría a mí, ostentar según que puestos en diputación provincial, o pertenecer a organismos tan obsoletos como puede ser, y no me equivoco por su incapacidad manifiesta, la Junta de Andalucía, gobernada por un partido que tiene de izquierdas a su fundador y de paso el obrero de sus siglas.

Ciertamente de la derecha no se ha podido ni se ha de esperar mucho por parte de la clase obrera de esta región, al fin y al cabo las políticas neo-liberales de hoy nos retrotraen, salvando las distancias y según que ámbitos y sectores, a la época de las diferentes revoluciones industriales, pero eso sí, sorprende, cada día más dicho sea de paso, que no haya atisbo de intento ni actitud de cambio en según que criterios para remediar el asunto.

Bien hace esta plataforma de seguir manifestando el descontento generalizado de un conjunto ciudadano, harto de recibir las mismas soflamas de siempre, y más, cuando la escoria que las proclama aprovecha siglas, generaciones pasadas, e ideales, para seguir anclado en la poltrona. Buenas tardes.

PABLO MONDÉJAR Pablo Mondéjar Expósito es polifacético por naturaleza y amante de las costumbres y tradiciones de Andújar. Cofrade y Andero de la Virgen de la Cabeza. Estudia geografía e historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.