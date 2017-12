Estampas navideñas

Se acerca el final del mes de diciembre, y con él vemos a muchas familias adornar sus casas, preparar regalos y organizar diversas fiestas y comidas con familiares y amigos. Y no, no están preparando las Saturnalias, que en estas fechas celebraban nuestros antepasados de la Bética romana hace más de dos mil años, también con fiestas, regalos y banquetes. Y aunque no había por entonces una empresa como Marín, que iluminara con el buen gusto que les caracteriza las calles de Andújar, ni un tren que llenara las calles de la ciudad con la alegría que irradia la mirada y la sonrisa de esos peques, felices al ritmo de villancicos y canciones infantiles; o la de sus padres y madres, más felices aún por la alegría de sus retoños. Y pese a que no había “Marines” ni trenes, seguro que los romanos sabían celebrar la fiesta del sol invicto, ese sol que después del solsticio de invierno vuelve a renacer tras el solsticio de invierno.

No. Lo que celebramos por estas fechas es Navidad, es decir, nada menos que el cumpleaños del Dios cristiano. Curioso Dios el cristiano, que no nació con pompa y gloria ni entre lujos en un palacio, sino que lo hizo lejos del hogar de sus padres. Cuentan los evangelios canónicos que nació en un pesebre, y que fueron pastores, y no reyes, los primeros en adorar al niño. También cuentan que unos magos de Oriente, los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar según el evangelio apócrifo Armenio de la Infancia, le llevaron regalos a los doce días de nacer. Una tradición magníficamente recogida y representada en esos maravillosos Belenes que podemos contemplar en la Divina Pastora, en San Bartolomé, o en otras casas y comercios particulares por toda Andújar.

Y es que la Navidad, el cumpleaños del Dios cristiano, además de fiesta y celebración, es también un recordatorio de la humildad y servicio que debemos tener con el prójimo. También se ve eso por nuestras calles, y aunque con menos luces y menos cámaras, no cesa el bullir de gente que repone víveres en la Antigua Iglesia de Santiago para ofrecérselos a los que menos tienen; no cesa Cáritas en las parroquias o el Banco de alimentos en supermercados recogiendo alimentos; no cesa la actividad de hermandades y otras asociaciones y colectivos que colaboran para ofrecer apoyo a quien más lo necesita. Es lo que va de las Saturnalias, de las simples y Felices Fiestas, a la Feliz Navidad, ese mensaje de paz, amor y servicio al prójimo.

Feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes.

pablo quesada Pablo Quesada es profesor de instituto desde el año 2000, y actualmente ejerce como profesor de inglés en el I.E.S. Jándula de Andújar. Cuenta con experiencia internacional como profesor de francés en Estados Unidos. Licenciado en Filología Inglesa y Graduado en Derecho, compatibiliza su labor docente con el asesoramiento jurídico. Padre de familia preocupado por legar un mundo mejor a la siguiente generación, es un ciudadano comprometido, europeísta convencido y colaborador con diversas ONGs y colectivos.