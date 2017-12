Pensar Andújar en positivo

En mi intervención anterior reflexioné sobre nuestra opinión en las redes sociales y la necesidad de contar hasta cien antes de opinar.

Hoy quiero hablarles sobre nuestra ciudad, Andújar, pensada en positivo. Esto cuesta mucho hacerlo, es más usual y fácil opinar en negativo y sobre aquellas cosas que no nos gustan; aunque no sepamos nada al respecto, tan solo lo que vemos o creemos ver y siempre generalizando y además no teniendo toda la información para emitir nuestro juicio, creyendo además que estamos en posesión de la verdad.

Pienso y creo que Andújar hay que verla también desde el lado positivo; ya que de lo contrario le creamos a cuantos nos escuchen y/o lean, una imagen que luego no se corresponde con la realidad. Nuestra ciudad está llena de buenas cosas, es de agradable paseo, cuenta con infraestructuras muy aceptables, con un patrimonio histórico artístico destacable, con buena calidad de vida, con unas tradiciones culturales y religiosas importantes, quienes nos visitan se llevan una buena imagen de ella, etc. Pero sobre todo, Andújar está habitada por personas maravillosas. Por favor, pensemos Andújar en positivo.

ENRIQUE GÓMEZ Enrique Gómez Martínez, natural de Andújar, es historiador, cronista y académico. Diplomado en Profesorado de E.G.B., especialidad de Ciencias Humanas por la Universidad de Granada. Académico Correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Consejero de Número del Instituto de Estudios Giennenses. Cronista Oficial de la Ciudad de Andújar. Académico C. de la Academia de Gastronomía y Cultura Tradicional del Alto Guadalquivir "Don Lope de Sosa". Miembro de la Fundación Española de Historia Moderna, Madrid. Miembro C de la Fundación Machado, Sevilla.