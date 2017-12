PP y Ciudadanos se niegan a debatir sobre la retirada de los Presupuestos

El último pleno del año en el Ayuntamiento de Ávila ha sido también el más corto. Tradicionalmente en esta sesión se debaten y aprueban los Presupuestos para el siguiente año pero, tras la enmienda de devolución votada en la Comisión de Hacienda por Ciudadanos, PSOE, TC e IU, se van a prorrogar los de 2017 mientras se prepara un nuevo anteproyecto.

PSOE, TC e IU votaban a favor de la moción de urgencia mientras que UPYD se abstenía / Cadena Ser

Los once concejales de PSOE, Trato Ciudadano e IU han intentado que se debatiera una moción urgente sobre "la abierta incapacidad de la teniente alcalde y del concejal de Hacienda para el cumplimiento de sus responsabilidades", planteando la posibilidad de proponer su cese.

Pero los votos del Partido Popular y de Ciudadanos han rechazado la urgencia de la moción, que por tanto no ha entrado a debatirse. Por Ciudadanos han votado solo cuatro concejales porque José Carlos Álvarez ya había renunciado a su acta y había abandonado su asiento.

El pleno acababa con la intervención del alcalde, José Luis Rivas, que ha dicho que "ha sido una semana diferente a otros años" por la retirada del Presupuesto, pero ha asegurado que "estamos en condiciones de corregir porque los abulenses se merecen tener un presupuesto como es debido".

"ES INJUSTO QUE POR POLÍTICA DIGAN QUE LO HAS ESTADO HACIENDO MUY MAL"

Belén Carrasco, teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Felipe Gutierrez, concejal de Hacienda (izquierda) y Marco Antonio Serrano, portavoz de Ciudadanos (derecha) / Cadena Ser

La teniente alcalde de Desarrollo Económico, Belén Carrasco, ha dicho que se toma con "tranquilidad" la crítica de los grupos de la oposición que hoy han presentado la moción de urgencia. Considera que "es injusto que por política y por querer una foto en un momento adecuado vengan y digan que hemos estado haciendolo muy mal y ellos saben que no es así".

Gracias al voto de los cuatro concejales de Ciudadanos no se ha debatido la moción de urgencia. Esta formación política, que por sorpresa propició la retirada de los Presupuestos, ha evitado hoy el debate. Belén Carrasco ha dicho que interpreta que es "un reconocimiento a que ellos saben que nosotros hemos trabajado".

Sin embargo Marco Antonio Serrano tenía otra explicación para la decisión de hoy. Ha dicho que "la devolución de los Presupuestos no es culpa de un teniente alcalde sino de todo el equipo de Gobierno, encabezado por su alcalde, por supuesto".

José Carlos Álvarez dice adiós

El pleno de diciembre ha comenzado con la renuncia de José Carlos Álvarez a su acta de concejal por Ciudadanos. Ha dado las gracias a los abulense que le votaron, a los compañeros de corporación y a los técnicos municipales. Y ha dicho que ha intentado "que las ideas que plasmaron en el programa electoral se plasmaran en hechos".

José Carlos Álvarez, antes de comenzar el pleno en el que ha formalizado su renuncia como concejal / Cadena Ser

Tras recibir el aplauso del resto de miembros del Pleno se ha sentado en los bancos reservados para el público.

Al finalizar la sesión, José Carlos Álvarez ha declarado que su renuncia se debe "a motivos personales". Algun grupo de la oposición había vinculado esa renuncia con un presunto enfrentamiento con el portavoz de Ciudadanos, Marco Antonio Serrano, quien preguntado por este tema ha dicho que "yo me remito a lo que he dicho, no tengo más que comentar y yo no entro a valorar las desavenencias internas que tienen otros partidos políticos".