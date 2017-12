00580: una serie de un quinto premio se vende en Alcázar de San Juan

Por segundo año consecutivo, Alcázar de San Juan vuelve a ser protagonista del sorteo extraordinario de Navidad. En esta ocasión la Administración número 5 de la localidad, llamada 'La bruja de la suerte', ha vendido una serie de uno de los quintos premios con el número 00580. Un total de 60.000 que se han vendido íntegramente en la localidad.

José García, encargado de 'La bruja de la suerte' se ha enterado del premio por la Cadena SER:

Este es el momento en el que Tony Garrido conectaba con 'La bruja de la suerte' en Alcázar de San Juan:

Los gerentes de esta empresa han dicho sentirse "muy contentos porque es el primer premio de Navidad que damos, antes alguna pedrea suelta pero no mucho". Respecto al número dicen que "a mi me parece un buen número aunque es cierto que los bajos no suelen ser muy comunes".

Alguna premonición tenían al inicio del sorteo José y Miriam: "hemos desayunado churros como símbolo de buena suerte y al final hemos podido entregar un premio".