La suerte se reparte por la provincia

Excelpto los décimos de "El Gordo" en campo de Criptana, la suerte prácticamente ha pasado de lejos por la provincia de Ciudad Real este sorteo Extraordinario de Navidad que sólo ha dejado algunos pellizcos

El segundo premio que era para el número 51.244, dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha estado muy repartido y una pequeña parte ha caído en Daimiel. Una administración mixta situada en la calle Fontecha, 1 ha vendido 1 décimo, por lo que ha repartido 125.000 euros.

Era uno de los premios más madrugadores. Era cantado poco antes de las 9.56 horas

Santiago Fernández de Simón, responsable de la administración, se mostraba satisfecho, a pesar de no haber sido mucho lo repartido

Quintos

Por segundo año consecutivo, Alcázar de San Juan vuelve a ser protagonista del sorteo extraordinario de Navidad. En esta ocasión la Administración número 5 de la localidad, llamada 'La bruja de la suerte', ha vendido una serie de uno de los quintos premios con el número 00580. Un total de 60.000 que se han vendido íntegramente en la localidad.

Cadena SER

José García, encargado de 'La bruja de la suerte' se ha enterado del premio por la Cadena SER, de la mano de nuestro compañero Toni Garrido.

Los gerentes de esta empresa han dicho sentirse "muy contentos porque es el primer premio de Navidad que damos, antes alguna pedrea suelta pero no mucho". Respecto al número dicen que "a mi me parece un buen número aunque es cierto que los bajos no suelen ser muy comunes".

Alguna premonición tenían al inicio del sorteo José y Miriam: "hemos desayunado churros como símbolo de buena suerte y al final hemos podido entregar un premio".

La suerte también ha llegado a Membrilla esta mañana con el mismo número, la Administración Número 1 Virgen del Espino de la localidad ha vendido un décimo por terminal del 00.580, quinto premio.

Por la televisión se han enterado los dueños de la adminsitración de esta buena noticia, así lo contaba uno de ellos, Ángel Villalta.

Cadena SER

Y precisamente por ser un décimo vendido por terminal, no se conoce a la persona agraciada, algo que se presume complicado.

Este es el primer premio de Navidad que dan desde esta administración, aunque Villalta afirma que han repartido hasta 15 premios tanto en sorteos semanales, como en primitiva o bono loto.

Muy repartido ha estado otro quinto: el 22.253. El sexto quinto premio salía de los últimos y se han vendido décimos en varios puntos de la provincia: Tomelloso, Villahermosa y la administración situada en la calle General Rey de la capital. Un décimo en cada una de las tres administraciones se ha vendido.

Cadena SER