La Lotería de Navidad rocía Las Palmas de millones

La diosa fortuna no tardó demasiado en repartir la suerte del Sorteo Extraordinario de Navidad en la provincia de Las Palmas.

A las 08.45 de la mañana un quinto premio caía en cinco oficinas de Gran Canaria: dos de Telde, dos de Las Palmas de Gran Canaria y una en Arguineguín. Un número no a priori muy bonito, el 58808, pero que a los vecinos de la zona de Santa Catalina les va a sacar de más de un apuro gracias al buen acierto de Luis, el lotero. "Se vendió mucho porque en cuanto salió la lotería elegimos este número junto a otros cinco para vendérselos a la gente de aquí y se han comprado bastantes", aseguraba.

Sólo diez minutos después, otros dos niños de San Ildefonso repartían un segundo quinto premio, el 05431, dotado con 60.000 euros a la serie. Parte del mismo caía únicamente en Fuerteventura, en Morro Jable. No es la primera vez que la administración El Carmen reparte fortuna en este sorteo de Navidad. "Estoy muy contenta por haber repartido un quinto premio, aunque ya hace dos años repartimos un segundo", recordaba Agustina, dueña del establecimiento.

Pero su alegría no acabaría aquí porque tan solo unas horas después repartiría otro quinto premio, el 00580. Una satisfacción doble que también repetiría y por segundo año consecutivo Ruymán, dueño del bazar Caminito de Teror. El quiosco que repartió en este sorteo el segundo premio, el 51244 con 125.000 euros al décimo, también lo hizo en 2016, y hoy sumaría también un quinto premio. "La gente que viene aquí compra porque les despertamos la ilusión. Y si no la tienen, hacemos que la vuelva a recuperar", insistía.

Pero el 00580, el sexto quinto premio, que salía del bombo a las 10.15 horas, también caía en una de las administraciones más afortunadas de Canarias. La del C.C El Mirador en Jinámar, que hace tan sólo tres meses repartía 190.000.000 de euros del Euromillón a un único acertante. Un récord que ha llevado a Emilio, el dueño, a agotar existencias para este sorteo navideño. "He tenido que pedir diez veces extras de lotería a Madrid. Se vendieron totalmente los números físicos y hemos tenido que vender de máquina", recordaba contento.

No sería hasta casi las once de la mañana cuando saldría el premio Gordo de este 2017, el 71198, que cayó en San Bartolomé (Lanzarote), en el C.C. Deiland, donde se enteraban por teléfono que eran una de las administraciones de lotería más agraciadas este año y creen que "sólo han vendido un décimo de máquina". Saro, la dueña de la administración recordaba que no es la primera vez que daba un premio, ya que "en 2014 repartieron un primero con diez décimos y en 2015 dos quintos".

Pero los bombos continuaban girando en el Teatro Real de Madrid y a las 11.30 horas de la mañana salía el último quinto premio, el octavo, de este sorteo. El 22.253 repartía dinero en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en los municipios de Puerto del Rosario, San Bartolomé, Telde, Gran Tarajal, Arrecife, Carrizal, Las Palmas de Gran Canaria y Moya. Precisamente en este último municipio grancanario aseguran que "desde que dieron el premio de la Primitiva este año han notado un incremento de las ventas sobre todo para este sorteo".

Desde 2014, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad, a partir de la tarde-noche del viernes 22 de diciembre.