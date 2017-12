El primer premio de la lotería de Navidad ha dejado en Málaga capital más de 128 millones de euros, concretamente la administración 59 de la calle Mármoles. Además, otras dos, han vendido sendos décimos del 'Gordo', es decir, 800.000 euros.

La administración La Biznaga ha sido la encargada de repartir la suerte en Málaga capital. Su propietaria, Lina Durán, estaba exultante pero también muy impactada ya que es la primera vez que ha tocado en su administración.

Hasta el lugar se acercaron dos de las premiadas, cada una agraciada con un décimo del 'Gordo', que cantaron muy contentas que habían obtenido el 'Gordo' pero posteriormente se han ido del lugar.

La dueña de la administración ha asegurado que todos han sido vendido en ventanilla. "Muchos de los que he vendido han sido a gente que necesitaba el premio", ha dicho explicando que conoce a la mayoría de los premiados.

Su hijo Pedro, que se encontraba cerca de su madre excitado por la situación, ha llamado a uno de sus mejores amigos --y del que además es jefe en una empresa de aire acondicionado-- que ha acudido rápidamente tras enterarse del número. Y es que había comprado un décimo del número 71.198.

"Todavía no me lo creo", ha dicho Manuel Guerrero que ha bromeado con estar mareándose ante la situación. Su familia también había comprado ese mismo número, "no sé si cinco o seis décimos en total", ha apuntado. "Ayudar a mi familia y vivir más tranquilo", es el deseo que ha manifestado este joven.

Algunos de los décimos se han repartido en una panadería cercana a la administración La Biznaga. Desde que salió el 'Gordo' a las 11.55 horas han sido muchos, agraciados y vecinos que se han enterado, los que se han desplazado hasta calle Mármoles, que rebosaba felicidad este 22 de diciembre de 2017 que no olvidarán.

En esa panadería llamada 'Peso de la harina', la dueña, Ana Isabel Díaz Martín, continuaba trabajando sin creerse todavía que había sido una de las agraciadas. Y no solo eso, sino que ha sido la encargada de repartir suerte entre muchos de sus vecinos.

Aunque tenía la radio puesta, "no me había enterado hasta que ha llegado una vecina diciéndome que me había tocado", ha señalado asegurando que "no me lo creía, pero ha insistido mucho".

Su intención es "pagar la hipoteca de mi piso y con eso, gracias a Dios, podré vivir tranquila", ha detallado al tiempo que explicaba que ella solo se quedó con un décimo, el resto los repartió. El último, ha afirmado, "se lo cambié ayer" a un vecino del bar de al lado.

"Ella ha sido quien nos ha dado suerte", ha dicho emocionado Sebastián Galán, uno de los dueños del Café Bar Pizzería de la misma calle. Sebastián, junto a su hermano, compró el jueves el décimo y ha sido su esposa quien, revisando los números que llevaban, le ha dado la feliz noticia.

Con el dinero, ha asegurado que quiere pagar la hipoteca del establecimiento, "¡e irnos a Disneyland París¡", ha añadido su hija, que se encontraba atónita ante la situación que estaba viviendo su familia.

A la administración La Biznaga continuaban llegando vecinos del barrio que iban enterándose de que su décimo había sido el número correspondiente al 'Gordo' de este año. Lola Jiménez había comprado un décimo con sus hermanas, con las que ha creado el grupo de Whatsapp 'Nos tocó el gordo', "solo estamos gritando", ha reconocido.

Jiménez ha afirmado, conmovida, que lo compró este jueves tras una recomendación de una de sus hermanas, ya que cada una vive en una ciudad, "me dijo: compra tú uno en Málaga", y pensó que debía ir a una administración "auténtica", así que "me fui a calle Mármoles, y cuando vi administración La Biznaga, dije más auténtica de Málaga imposible".

José Gómez Fernández ha explicado que le ha dicho a su mujer "que el décimo que le hemos comprado a Lina nos ha tocado" cuando ha visto el número en televisión. Llevaban un décimo, "pero tengo muchos hijos, así que tendré que repartirlo", ha bromeado este jubilado, mientras explicaba que su intención es "pagarles las hipotecas y darnos una fiesta".

Su situación, ha explicado, no era la mejor, pues él percibe una pensión de unos 500 euros por estar jubilado, y ella es limpiadora, "así que también gana 500 o 600 euros", ha explicado sin todavía creerse la noticia.