Míchel: "No estoy aquí para dimitir"

El técnico del Málaga José Miguel González Míchel, indicó, tras la derrota de ayer ante el Alavés en Mendizorroza por 1-0, que "no estoy aquí para dimitir ni para marcharme en este momento. Es posible que siempre se considere al entrenador el culpable, pero esa responsabilidad no me compete a mí".

"Seguramente mucha responsabilidad sea mía. Obviamente, si tenemos 11 puntos a estas alturas del campeonato y no estamos bien, seguramente la responsabilidad es del técnico. Me doy cuenta de cómo es la situación hasta el punto que la primera pregunta es si tengo que dimitir. Si no lo hice en verano no lo voy a hacer ahora. Hay que seguir adelante, intentar convencer a los jugadores para volver a impulsarnos. Y si no es así, a mi me compete hacer mi trabajo hasta que me dejen. Tirar la toalla no sería justo por mi parte, podía haberme marchado este verano y no lo hice, no lo voy a hacer ahora ni mucho menos. Le podéis preguntar al director deportivo. No tengo ninguna respuesta para eso. Mario Husillos es mi jefe y podrá daros más respuestas a eso".

"Tenemos una plantilla amplia pero con carencias. Hasta este momento lo estoy haciendo seguramente muy mal, pero al final siempre es el entrenador el culpable de la situación, eso es obvio. Si estuviese seguro de que el retoque más importante fuese el entrenador y que eso iba a salvar al Málaga, me marchaba, por supuesto. Soy trabajador y honesto por encima de todo. Tengo interés en que el Málaga esté el año que viene en Primera, no es cabezonería ni cobardía. Para eso hay un jefe que tiene que tomar las decisiones".