Iturra: "Quiero reconciliarme con una afición que igual no sabe qué pasó"

Manuel Iturra ha dicho que tenía cuentas pendientes con el malaguismo. Muchos seguidores no han entendido la vuelta de un jugador que rechazó renovar con el Málaga para marcharse al Granada. En su presentación, por segunda vez, como jugador del Málaga se ha referido a ese tema. "Quiero venir a aquí para reconciliarme con una afición que igual no sabe lo que ocurrió. Antes, las explicaciones era lo peor. Antes dependía de un fondo de inversión que me Sacó de América. Ahora pertenezco al 100 por cien al Málaga. Sentía que había dejado un ciclo abierto. En Málaga es donde yo siempre he querido estar. Gracias a Mario por darme otra vez la oportunidad y también al presidente Al-Thani. Y al míster, que ha dado el visto bueno".

Iturra ya está en condiciones de jugar en el momento que lo disponga el entrenador.