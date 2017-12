Cuatro décimos por terminal

Otra vez nos quedamos sin nada. Una suerte que no visita Soria desde 2012. Por muy raro que les parezca, desde entonces no ha tocado nada importante en esta provincia y sin embargo la venta de 2017 es las más importante de la historia de la lotería en Soria con 19.543.828, lo que supone un 1,73% más que el año pasado. Jugamos cuatro veces más que cualquier español y dos veces y medio más que otro paisano de Castilla y León.

En Soria, se ha vendido un décimo por terminal del segundo premio (51.244) en la administración número 6 de la calle Claustrilla (125.000 euros). Un décimo por terminal de un quinto premio (58.808), en el Kiosko de E. Leclerc (6.000 euros) y otros dos en la administración de Ólvega de otro quinto premio (22.253), es decir, otros doce mil euros. En total 143.000 euros vendidos en la provincia de Soria por los 19,5 millones de euros gastados.

Todavía queda en el recuerdo de muchos aquellos inolvidables 375 millones de euros en 2006 y los más de cien millones repartidos en 2008. Fueron momentos de locura, pero no olviden que las posibilidades de que les toque el gordo son las que son: Sólo el 5% ganará algo, un 10% recuperará lo jugado y el otro 85% perderá dinero. A Soria le ha tocado perder. Así está el tema. Eso sí, si no les ha tocado nada, siempre nos quedará “El Niño”. Jueguen otra vez. Hagan sus apuestas. Por ilusión, que no quede... Lo dicho, suerte y al niño.