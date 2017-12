Vitoria se queda sin presupuestos para 2018

Esta mañana el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha rechazado finalmente los presupuestos de Urtaran. Los votos en contra de PNV, PSE y PP han tumbado la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu, Irabazi y PODEMOS, que han vuelto a referirse al Gobierno de Urtaran como el "gobierno del descrédito y del autoengaño".

El gobierno municipal ha acusado al Partido Popular de no querer pactar porque le viene dictaminado desde las altas esferas del partido, mientras que de EH Bildu ha asegurado que "este grupo no tiene un motivo claro para rechazar los presupuestos, y se ampara en el no es no".

Estibaliz Canto, concejala de Cultura y socialista, ha criticado que la oposición no quiera apoyar unos presupuestos que, asegura, "son objetivamente mejores que los del año anterior".

Tras el rechazo en bloque de los presupuestos, el Gobierno de Urtaran irá a la prorroga presupuestaria el próximo año, por lo que tendrá que negociar uno a uno aquellos proyectos que estén fuera de lo pactado en 2017. Es decir, todas aquellas iniciativas que no estén ya contempladas en la prórroga tendrán que ser objeto de negociación entre el PNV-PSE y la oposición.