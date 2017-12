Baskonia aniquiló al Barcelona en el segundo cuarto. El final del primero señalaba un 22-17 pero al descanso, el guarismo era de 52-35. Shengelia llevaba 20 puntos (sólo un tiro de campo fallado), 3 rebotes y 24 de valoración. Los de Sito Alonso no tenían manera de pararle y, por si todo eso fuera poco, comentó antes de regresar a los vestuarios que había que mejorar en el rebote defensivo porque le estaban dando segundas opciones a los culés. Algo de locos.

El Buesa recibió con disparidad de opiniones a Sito y Hanga. Los dos recibieron pitos y aplausos. No eran los únicos ex - baskonistas sobre la cancha (Heurtel, Ribas, Seraphin) pero sí los últimos en marcharse de Vitoria. Al entrenador no le quisieron renovar y el alero se empeñó en cambiar de aires una vez que la NBA no decidió reclutarle. Buen ambiente en el Buesa y comienzo muy igualado (10-9, min. 5) con un Shengelia desatado y un Barcelona buscando a sus cincos para hacer daño en la pintura. Jugó Granger (infiltrado y muy vendado ya que tiene descanso de competición hasta el viernes próximo) y también Ante Tomic (inédito en la segunda parte de Herbalife y durante todo el partido de Euroliga del miércoles ante Unicaja en el Palau).

Los vitorianos se fueron al final del primer periodo 5 arriba y luego, a base de triples, comenzaron a estirar la goma. El partido iba muy rápido porque apenas había faltas personales. El parcial inicial de esa segunda entrega fue de 21-12 y, al final, el Barcelona se convirtió en un coladero. Con una proyección de encajar 104 puntos al final del choque no vas a ningún sitio. O, mejor dicho, directo al abismo. Baskonia se marchó con un 8/12 en triples al ecuador del compromiso.

El Barcelona se dejó ir y los vascos se pusieron 20 arriba en el minuto 22 (56-36). Por si esto fuera poco, Seraphin -uno de los más inspirados- sumó su tercera falta personal y tuvo que irse al banco. La entrada de Víctor Claver (una vieja aspiración de Querejeta) tampoco mejoró las cosas. Baskonia seguía a lo suyo y se colocó 25 arriba a falta de 2 minutos para el final del tercer cuarto (70-45). El único que dio un poco la cara en ese tercer cuarto fue Pau Ribas. Su ascendencia fue también fundamental en el último.

Los de Pedro Martínez ya saben lo que es ir perdiendo por 25 puntos y endosar un parcial de 3-23 para ponerse 5 abajo y meter el miedo en el cuerpo del rival. Le pasó este miércoles en Milán. El Barcelona fue reduciendo diferencias y llegó a empatar a 74 tras firmar un parcial de 4-29. Pero, al igual que ocurrió en el Mediolanum Forum, el equipo que venía recuperando diferencias no fue capaz de cuajar la remontada (y eso que se puso 81-82) y Baskonia se llevó el partido con mucho más sufrimiento del previsto. Sito sigue sin ganar lejos del Palau y su banquillo huele a pólvora aunque la remontada en el Buesa le puede dar oxígeno ya que el partido se resolvió a cara o cruz. A él le volvió a salir cruz.

BASKONIA- 85 (22 + 30 + 22 + 11): Timma (10), Voigtmann (3), Huertas (4), Beaubois (7), Janning (7), Granger (8), Poirier (14), Jones (8) y Shengelia (24).

BARCELONA- 82 (17 + 18 + 22 + 25): Seraphin (8), Ribas (15), Hanga (14), Navarro (11), Heurtel (8), Oriola (9), Sanders (2), Claver (2), Tomic (11) y Moerman (2).

ÁRBITROS: Lamonica (Italia), Pastusiak (Polonia) y Gkontas (Grecia).

INCIDENCIAS: 12.464 espectadores en el Buesa Arena de Vitoria.

SITO ALONSO: "Estoy muy orgulloso con los cinco jugadores que han terminado el partido: Ribas, Navarro, Hanga, Moerman y Tomic. A veces se valora demasiado el talento individual y no el compromiso, que es lo realmente importante para montar un equipo. Navarro ha hecho una exhibición al final. El partido ha estado mediatizado por la inspiración de Toko Shengelia. El ejemplo de los cinco jugadores del final, que algunos llevan mucho tiempo en el club y saben cómo se representa el escudo de este equipo. Estamos en una situación complicada, eso está claro. El partido dura 40 minutos y no importa si vas 25 abajo. Cualquier otro equipo podría haber perdido de 40. Me sorprende que me planteen si tengo fuerzas para seguir o no".

PEDRO MARTINEZ: "He visto varios partidos. Hablamos primero del bueno, de los primeros 26 minutos: correctos en defensa, bien de ritmo... y luego ha estado el malo en el que nos ha entrado el cangüelo. Cuando nos han empatado hemos tenido carácter y, sin jugar bien, nos hemos cinco arriba. Luego, cuando la situación era de máxima complicación, hemos hecho un par de buenas defensas. Estoy contento por la victoria pero descontento por el desarrollo del partido. Habrá que revisarlo con el equipo de trabajo para que no nos vuelva a ocurrir en otras ocasiones. Nos faltan jugadores en la rotación y tenemos que ver cómo la movemos. Ganamos y perdemos todos y también es cierto que todos los que han jugado minutos han tenido algún momento bueno. Hay que creer en ellos".