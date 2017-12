Nunatak se hacen adultos

La noche del 22 de diciembre el Auditorio El Batel de Cartagena acogió el concierto fin de gira de una de las promesas del pop nacional, que a tenor de lo visto y escuchado, ha dado el salto a una gozosa realidad. La banda cartagenera Nunatak dio muestras de una solvencia en la escena que augura muy grandes momentos en un futuro inmediato.

Y no es que hasta ahora no haya habido ya hitos dignos de enmarcarse en la trayectoria de esta formación, que toma su nombre de "un pico montañoso que emerge entre campos de hielo". Porque a lo largo de los últimos dos años han llevado a cabo más de 50 actuaciones en todo tipo de recintos: desde pequeños aforos, casi familiares, a las explanadas de los principales festivales del indie patrio, para culminar con New York y Berlín, muestras de que estos músicos no tienen fronteras.

La de este viernes fue una celebración de mayoría de edad, rodeados de un público enfervorecido que llenaba la sala y que se entregó de principio a fin a un repertorio sacado sobre todo del disco "Nunatak y el pulso infinito".

Pablo Sánchez del Valle

La formación en esta ocasión era la de las grandes ocasiones: con Adrián a la guitarra, ukelele y voz, Gonzalo a la guitarra y coros, Nando al bajo y Dumdaca a la batería, percusión y coros. Les acompañaban trompeta (que en ocasiones tomaba un gran protagonismo), teclados, y una prodigiosa sección de cuerdas con violín y chelo.

A ellos se sumaron una treintena de voces preadolescentes, las de la Coral San Buenaventura, para las canciones que dieron fin al show antes de los bises. Un envoltorio de lujo para grandes canciones, que ganan muchos enteros en este formato.

Colaboraciones

Otros momentos culminantes de la noche fueron la presencia en el escenario de los vocalistas de algunas de las principales bandas indie de la región: Sean Frutos de Second, cuyo carisma y su prodigiosa voz llenan la escena de fuerza; Jesús Cobarro, de Noise Box, tocando la guitarra y cantando, y la estupenda y personalísima voz de Carmen Alarcón (Estúpido Flanders).

A lo largo del concierto hubo momentos íntimos y especiales que los fieles seguidores guardarán en su retina y en su memoria, como cuando, mediado el espectáculo, decidieron bajarse al patio de butacas provistos de instrumentos acústicos y la voz desnuda, sin micrófonos ni amplificación, para cantar rodeados de sus fieles, que les arropaban abandonando sus asientos, y no daban crédito a la magia del momento.

Al término del concierto abordaron un estreno de lo que será su próximo álbum, el tercer larga duración de su discografía, tocando la canción "Nadie nos va a salvar". Si bien en los temas de su disco "Nunatak y el pulso infinito", las atmósferas de las canciones eran más oscuras e introvertidas, aquí se adivina una evolución hacia algo más pegadizo y comercial; es una de esas canciones que se pueden convertir en un himno para ser cantado a coro en los grandes festivales. La canción con la que están llamando a la puerta de un reconocimiento masivo, merecido tras una trayectoria de casi 6 años de crecimiento lento pero firme.

En el repertorio de su concierto fin de gira en Cartagena brillaron "El mundo a tus pies", "Después de todo", "No volveré a verte", "Solos" o "Principio y fin". Grandes canciones que son ya emblemáticas para sus cada vez más numerosos seguidores, que tras más de hora y media de concierto se quedaron con ganas de más. Y ellos se lo dieron, porque hubo sorpresa: a la salida de la sala del auditorio, se encontraban los Nunatak cantando a capella a medida que el público salía, haciendo corro en torno a ellos para saborear la cercanía y las ganas de entrega que acreditaron unos chicos cartageneros a los que hay que empezar a tomar muy en serio.