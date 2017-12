El DS Auto Gomas despierta del sueño y se despide de la Copa del Rey

El DS Auto Gomas no logró la clasificación copera al caer por 26-29 ante el Quabit Guadalajara. Resultado más abultado de lo que realmente se pudo ver en la pista y despedida en la competición del K.O. de un conjunto santanderino que mereció más y que hizo disfrutar a su hinchada con un gran nivel de juego haciendo pasar muchos apuros a un grande de la Liga ASOBAL.

Al igual que en la ida, los morados comenzaron dominando pero enseguida se instauró la igualdad en la cancha local, una primera pincelada de lo que se iba a ver durante gran parte del partido. Aun así, los de Reñones salieron a pelear con uñas y dientes y antes del minuto 10, ya se situaron por delante con un gol de Lastra que ponía el 4-3. Se sucedieron entonces las alternancias en el marcador, ya que ninguno conseguía irse a más de un tanto arriba de distancia.

Los porteros Samuel y Hombrados tuvieron especial protagonismo con buenas actuaciones en los que su respectivo rival pudo tomar una ventaja mayor. En ataque, Amarelle fulminó la meta alcarreña en numerosas ocasiones en el primer cuarto del partido, mientras que Márquez y Bozalongo lo hacían en la local. Con especial alegría en las gradas se celebró el primer gol del canterano David Fernández, que nada más salir a pista anotó el 11-9, la primera ventaja de más de un tanto para el DS Auto Gomas, lo que provocó el tiempo muerto del Quabit Guadalajara. A la vuelta, los visitantes marcaron y pasaron a tener el a favor hasta el descanso (12-14).

Tras el paso por vestuarios, el Quabit Guadalajara salió más fuerte defensivamente, lo que impidió los del DS Auto Gomas encontrar portería tan fácilmente como en la primera parte. Los locales se mostraron más imprecisos en el lanzamiento, con pérdidas y balones que se fueron fuera, mientras que los alcarreños lo aprovecharon para tomar las primeras ventajas considerables (13-17).

Aun así, los de Reñones no dieron por perdida la eliminatoria y, lejos de bajar los brazos, supieron reponerse y remontar, empujados por la afición, que respondió a la llamada del club y creó un gran ambiente en La Albericia.

El 23-23 anotado por Nikolai se vivió con euforia en las gradas e, incluso, los cántabros llegaron a soñar con la clasificación al aguantar a un rival muy superior que no se sintió cómodo en ningún momento. Sin embargo, tras un último tanto de Pla, los del DS Auto Gomas no volvieron a marcar, mientras que el conjunto alcarreño no falló y cogió carrerilla en la recta final hasta sentenciar la eliminatoria con el 26-29.

El DS Auto Gomas se despide así de la Copa del Rey, tras haber hecho un brillante papel ante equipos mucho más potentes en cuanto a plantilla y a categoría. Ahora, el conjunto cántabro disfrutará de unas merecidas vacaciones navideñas y regresará a comienzos de enero con todas las energías renovadas y puestas en el tramo restante de la División de Honor Plata.