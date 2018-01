El cáncer de pulmón podrá detectarse con un análisis de sangre

El Hospital General de Valencia encuentra un sistema para detectar cáncer de pulmón, en distintas fases, sólo con análisis de sangre.

El doctor Carlos Camps, Jefe de la Unidad Oncológica del Hospital General y Presidente de la Sociedad de Investigación del Cáncer de España, dirige una ambiciosa investigación que se encuentra muy avanzada y que puede revolucionar la detección y diagnóstico de los cánceres.

La investigación se está haciendo con cáncer de pulmón por tratarse de uno de los más difíciles de detectar y de los más mortíferos. El sistema actual para detectar nódulos en pulmón es un TAC, pero no detecta si es maligno o no. Y, la única forma es el quirofano, con lo que tiene de sistema invasivo y con efectos secundarios, cuando en el 90% de los casos, el tumor no será maligno:

Por eso, el equipo de investigación del doctor Camps se basó en que todas las moléculas del cuerpo generan deshechos, metabolitos que deberían ser distintos, ya que las moléculas del cáncer son distintas. Si se confirmaba, bastaría un análisis de sangre:

La investigación ha consistido en hacer tres grupos de estudio, uno de enfermos de cáncer avanzado, otro de cáncer inicial, y otro de personas sanas. Los resultados han sido espectaculares, ya que se diferencian al cien por cien:

Incluso hicieron otro grupo con personas con enfermedades inflamatorias del aparato respiratorio, como enfisemas o bronquitis crónica, para descartar que se confundiera con el cáncer. Y también dieron como resultado metabolitos cien por cien distintos.

Ahora se tiene que confirmar el hallazgo con la segunda fase de la investigación, que es repetir el estudio en otro hospital y por otros investigadores, y para ello, el doctor Camps busca financiación. Espera conseguirla ya que, sin duda, es todo un hallazgo porque se muestra convencido de que, se podrá llegar a detectar con el análisis de sangre muchos otros tipo de cáncer, incluido el de mama, con lo que podría evitarse las dolorosas y molestas mamografias.