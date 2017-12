Los bomberos de Pontevedra se movilizarán por "los incumplimientos" de la concesionaria

Los bomberos del consorcio provincial de Pontevedra han convocado movilizaciones para el próximo jueves 29 de diciembre en protesta por "los incumplimientos" de la empresa concesionaria del servicio, Matinsa.

A través de un comunicado, el comité de empresa --formado por los principales sindicatos-- carga contra la empresa, a la que acusan de mala gestión, lo que "impide" a los bomberos "desempeñar su labor".

"Los incumplimientos hacen que vehículos estén largos períodos de tiempo averiados, que materiales no se repongan, que no se hagan mantenimientos adecuados, que al no cubrir las bajas del personal las dotaciones estén casi siempre al mínimo, etc, etc", enumera el comité.

Así, recuerdan que llevan "tiempo" denunciando esta situación que les ha llevado a huelgas y a recorrer los plenos de ayuntamientos como Cangas, Moaña o Marín para buscar una solución al conflicto.

De este modo, creen oportuno "dar un paso más" en sus reivindicaciones, por lo que han convocado una manifestación "en contra de la gestión de Matinsa y a favor de una desprivatización del servicio".