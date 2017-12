Milagros Otero: "No seré nunca una figura decorativa"

En una entrevista en la Ser, la Valedora do Pobo defiende la independencia de la institución. Emplaza a quien tenga una opinión contraria a leer los informes de sus actuaciones para constatar dos cosas, “que hay más actuaciones contra el partido de gobierno y que las quejas idénticas se resuelven de igual manera”.

En ese mismo sentido aclara que son instituciones gobernadas por el Partido Popular contra las que se abren un mayor número de expedientes, simplemente porque tienen mayores responsabilidades de gobierno. “Cualquier valedor tiene que pelear más con el partido que está en el gobierno porque tiene mayor responsabilidad”, afirma durante la entrevista.

RIFI RAFE CON EL CONCELLO DE SANTIAGO

La Valedora do Pobo reconoce que hubo una falta de entendimiento con el ayuntamiento de Santiago sobre la manera de abordar la problemática de las personas que viven en la calle, en el entorno de la zona monumental.

Esas desavenencias se concretaron en acusaciones cruzadas. Hubo incluso quien acusó a Milagros Otero de actuar de forma partidista, defendiendo la postura del Partido Popular durante ese conflicto. En este punto, la herida no está cerrada porque Otero asegura que esas acusaciones “me dolieron, porque me duele la mentira y la injusticia y muchas de las personas que me acusaron eran conscientes de que no era cierto”. En su opinión, comportamientos de ese tipo son “salidas fáciles que hacen daño porque dañan la institución”.

En referencia a su reciente visita a las zonas afectadas por la ola de incendios de octubre Milagros Otero relata que no se trató solo de llevar ánimo a los afectados sino de escuchar sus quejas y dificultades a la hora de solicitar las ayudas previstas. “No será nunca una figura decorativa. Llamé, ofrecí mi visita y luego contacté con la consellería de Medio Rural y trasladé las preocupaciones de estas personas”, explica para argumentar que la institución que representa tiene siempre la intención última de intervenir para ayudar a los gallegos.

La Valedora do Pobo explica que en la mayoría de las ocasiones las respuestas a sus actuaciones de las instancias requeridas la dejan insatisfecha. Cita casos como los atascos en los peajes de la AP9 en verano, porque Audasa siguió cobrando a los usuarios o la situación de los pensionistas gallegos en Venezuela que, después de cotizar, no están cobrando sus pensiones. “La filosofía del Valedor do Pobo es no conformarse”, afirma.

En lo que sí tiene grandes esperanzas puestas es en el reglamento de la Ley de Inclusión Social que regula los derechos y los recursos para las personas en riesgo de exclusión social. Entiende que “el nuevo reglamento evitará burocracia con lo cual los tiempos de respuesta serán más breves y mejorará la situación de esas personas”.

Este año, la institución que dirige ha recibido más quejas que en 2016 algo que Otero achaca a que “la sociedad gallega la conoce más”; en su opinión el incremento del número de expedientes es un síntoma de salud democrática.