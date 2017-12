Qui ha de ser President?

El número quatre de la llista de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i el número cinc de la candidatura d'ERC, Carles Mundó, han discrepat sobre el candidat que ha de ser investit president de la Generalitat, en declaracions a TV3.

Mundó ha defensat que, en el cas que Carles Puigdemont es quedi a Brussel·les per evitar la presó i Oriol Junqueras surti de la presó, aquest últim ha de ser investit president "perquè encaixa en la idea de govern legítim que s'ha plantejat en tot moment".

Això no obstant, ha afegit que li sorprendria que Puigdemont no tornés a Catalunya perquè es va comprometre amb els electors a fer-ho si guanyava les eleccions

De la seva banda, Turull considera que "gastar energies amb altres hipòtesis que no sigui la que tenim nosaltres el compromís és entrar en un relat de la rendició en el qual no volem entrar".

Ponsatí: "No sobrepassem el 50 per cent"

L'ex consellera d'Ensenyament de la Generalitat i diputada electa per Junts per Catalunya (JxCat), Clara Ponsatí, ha recordat que els independentistes no han aconseguit 'sobrepassar' el 50 % dels vots, per la qual cosa opina que 'la ratificació de la declaració no ha arribat encara' i demana 'pensar bé i escoltar molt'.

Ponsatí, que va marxar a Brussel·les al costat de Carles Puigdemont i altres consellers, ha escrit en el seu compte de twitter: 'encara no hem sobrepassat el 50 % del vot i això ens obliga a ser honestos: la ratificació de la declaració no ha arribat encara. Mentrestant, malgrat això, ja podem restablir el govern de les institucions a casa'.

El comentari ha rebut algunes crítiques en les xarxes socials, i per això l'ex consellera i número 3 de Junts per Catalunya ha aclarit que es tracta d'una cita d'un article del catedràtic de la Universitat de Princeton i director del Grup d'Investigació sobre Institucions i Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, Carles Boix, que ella ha reproduït.

'Dijous vam guanyar els republicans malgrat totes les amenaces i condicionants. Ara hem de pensar bé i escoltar molt', ha subratllat la diputada electa resident a Brussel·les