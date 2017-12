Los presupuestos de 2018 en punto muerto

A punto de finalizar el ejercicio presupuestario 2017, la previsión de cuentas del ayuntamiento de Aranda para 2018 se encuentra en punto muerto. Hasta el próximo 29 de diciembre los grupos políticos tienen tiempo para presentar enmiendas al borrador elaborado por el equipo de gobierno, pero el concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, asegura que este año está encontrando mucha más reticencia a negociar que en el pasado ejercicio, por lo que considera que a día de hoy la posibilidad de aprobar un presupuesto para 2018 es remota. Una circunstancia que le preocupa por las consecuencias que podría conllevar para la gestión municipal: con unos presupuestos prorrogados no podrían llevarse a cabo ninguna inversión ambiciosa, como las propuestas en la mejora de varias calles de Aranda. Habría que esperar a la aprobación de los remanentes, que también podrían verse comprometidos si no se aprueba el presupuesto y el juzgado obligara a hacer frente al pago de PROINCOVE, porque en ese caso no habría apenas financiación para otras inversiones.

Por lo que se refiere a las enmiendas que ya ha hecho públicas IU el concejal de Hacienda asegura que coincide con alguna de ellas, como las mejoras que necesitan instalaciones deportivas como las pistas de atletismo, donde la coalición de izquierdas propone recubrir con una capa de resina para cumplir los requisitos obligatorios para que en ellas se puedan celebrar competiciones oficiales. Pero afirma que para que dichas enmiendas salgan adelante es necesario que los grupos que las proponen aprueben el presupuesto. En lo que se ha mostrado absolutamente en contra es en la revisión de las tasas municipales propuesta por IU para acercarlas al coste real de los servicios y evitar tentaciones privatizadoras. Dice el concejal de Hacienda que la subida de impuestos es contraria a la ideología liberal del PP que prefiere que el dinero reactive la economía desde el ámbito privado. Por contra considera que la pretensión “comunista” de centralizar en el Estado y en el sector público la gestión de la economía y los recursos está fuera de lugar en la democracia española actual.