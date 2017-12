Arde en Nochebuena la vivienda en Toral en la que residía una mujer discapacitada

"Tuvimos la gran suerte de que el gas fue saliendo poco a poco por la rendija que se hizo en la bombona, si revienta nos hubiese matado", dice aliviado el sargento del parque de bomberos de Ponferrada, Jesús Marqués, quien explica que este tipo de botellas de gas no tienen válvula de seguridad, no son como las bombonas de butano que no explotan con el fuego sino todo lo contrario, por lo que "podía haber tenidio consecuencias gravísimas".

Los efectivos llegaron a Toral de los Vados pasada la una de la madrugada, las llamas, dice Marqués, habían calcinado prácticamente toda la planta baja en la que hacía vida la mujer en silla de ruedas, una parte adaptada de la casa que estaba separada de la planta primera del edificio nº 17, propiedad del novio de la mujer. Los propios vecinos habían intentado ayudar con una manguera de riego pero "empezaron a salir disparados botes de sprays, de los que se utilizan para el pelo o desodorantes... y decidieron dejar de echar agua hasta que llegaron los bomberos", relata el sargento.

La intervención del equipo de bomberos se dilató hasta las cinco de la madrugada, cuatro horas que necesitaron para sofocar las lenguas de fuego que salieron hasta por las ventanas, porque en la parte baja también guardaban aperos como un motocultor, lo que ayudó a convertir al inmueble en un horno que amenazaba también al portal número 18, la vivienda aledaña que también necesitó ser evacuada y a la que no pudieron regresar sus propietarios hasta que quedó perfectamente ventilada.

A pesar de que el fuego afectó desde la fachada a las ventanas de la parte alta del número 17 y también saltó al voladizo del tejado y a varios cables de la luz, los bomberos consiguieron al final evitar que la planta de arriba de la vivienda se quemase. La planta inferior, sin embargo, en la que hacía vida la mujer discapacitada, ha quedado inhabitable.

ACCIDENTES

Los bomberos también han tenido que atender durante esta Nochebuena dos accidentes de tráfico, en los que los dos conductores se dieron a la fuga. El primero se produjo a las 19.00 horas en la rotonda de Cubillos del Sil. Cuando llegaron no había nadie en el interior del vehículo, un Mercedes matrícula 9630DSV que había dado varias vueltas de campana y se había quedado con las ruedas para arriba en mitad de la glorieta. La guardia civil y los bomberos buscaron por si el hombre había salido despedido del coche, pero se dieron cuenta que se había llevado las llaves del coche y la documentación.

El segundo, se produjo sobre la una de la madrugada, en el barrio de La Placa, en la Plaza Castilla. Un Citroen xsara rojo, se empotró contra dos árboles, una farola y una valla. Cuando llegaron, el conductor también se había dado a la fuga.