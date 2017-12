Cuando sentarse a la mesa se convierte en un problema

En Córdoba hay un 12% de personas con alergia a alimentos , un 8% de ellos niños. Según estas cifras unos 95.000 cordobeses sufren algún tipo de alergia alimentaria, de ellos 63.000 niños. El avance de las alergias alimentarias ha sido imparable en estos últimos años.

Ese incremento exponencial en tan poco tiempo, ha hecho que la administración y la industria alimentaria no estén preparadas para atender las necesidades de las personas con alergia alimentaria.

Las familias se esfuerzan por controlar etiquetados, trazas, incluso lugares donde la sola presencia del alimento genera por contacto, inhalación o ingestión, alguna reacción alérgica.

No es una cosa menor: una reacción alérgica grave puede llegar a provocar la muerte de la persona que la sufre en pocos minutos. Frutos secos, marisco, frutas, leche , huevos, pescado, pero también algunos medicamentos, picaduras de insectos y otros elementos de higiene, como el látex, pueden provocar una reacción grave, contra la que luchan muchas familias día a día.

Lo explica, Fátima Castro, delegada en Córdoba de la Asociación Andaluza de Alergia a los Alimentos “AVANZAX”.

EN EL COLE

“En la prevención está en buen camino para evitar una reacción alérgica”, dicen desde la asociación.

Castro recuerda que llevan años reclamando un protocolo unificado para que los centros escolares reaccionen de la misma manera ante los alumnos y alumnas que tengan alergia alimentaria.

El colectivo recibe muchas quejas al año de los padres y madres por incidencias en los comedores escolares, porque no hay un protocolo de actuación, o porque las intervenciones se centran solo en los alimentos y no en el resto de elementos que pueden generar reacciones alérgicas a estos alumnos como: material escolar, toallitas higiénicas, jabones.

EN EL RESTAURANTE

La mayoría de los restaurantes han incorporado desde hace tiempo una carta de alérgenos. Están obligados a hacerlo por ley, pero aún existe un gran desconocimiento y a veces los platos vienen con alimentos que uno nunca hubiera pensado que podrían contener.

Fátima Castro recuerda que además que "ese reglamento no se cumple y además ya nació incompleto porque solo recoge 14 alérgenos y excluye al resto".

EN EL SUPERMERCADO

Intentar llenar la cesta de la compra con productos que no contengan los alimentos que no podemos tomar, o no contengan trazas, genera una sensación de impotencia en las familias. Los etiquetados son jeroglíficos y la mayoría de ellos abusa del etiquetado precautorio con lo que no hay una información clara para el consumidor.

Esto les obliga, a veces, a comprar alimentos con un etiquetado mucho más específico que sin embargo son mucho más caros.

EN CASA

Es el único lugar en el que no hay miedo a la hora de sentarse a la mesa, porque todo el proceso ha sido hecho teniendo en cuenta las alergias de cada persona.

Aunque se dan circunstancias especiales, por ejemplo, las comidas en familia o las celebraciones.

EN LAS CELEBRACIONES ESPECIALES

Curiosamente las celebraciones familiares no quedan al margen de estos episodios.

El desconocimiento a la gravedad de las reacciones, la falta de empatía, o la negativa a prescindir de unos alimentos “tradicionales” en estas fechas como el marisco, genera bastantes problemas en las comidas y cenas navideñas.

“Hay familias que no entienden que una persona que sufre una alergia por inhalación a un alimento, por ejemplo: el marisco, no pueden estar en la misma habitación o lugar en el que se encuentren esos alimentos” recuerda Fátima Castro. “Hay mucho desconocimiento, las familias a veces piensan que estamos exagerando, que será para menos, pero desgraciadamente no es así”.

Una situación que hace que sea muy difícil normalizar la vida de una persona con alergia a los alimentaria y que genera situaciones de exclusión.