“Afortunadamente la mujer que vive encima del local no durmió anoche en casa, eso le ha salvado la vida”

Nochebuena y Navidad ‘movida’ para los servicios de emergencia. El 112 Cantabria recibía a las 7 de la mañana de hoy la llamada de que salía humo del restaurante “La Casuca” en la calle San José de Torrelavega, esquina con Pando. Inmediatamente se desalojó a los vecinos de las 5 viviendas superiores, una docena de personas aproximadamente. En declaraciones a la Cadena SER, el propietario del establecimiento hostelero, Nacho Cobo ha explicado que el fuego se ha originado en la cocina “que está destrozada”, además el agua utilizada por los bomberos ha causado daños importantes en el resto del local. “Afortunadamente, la persona que vive justo encima de la cocina, que es la propietaria del edificio, no estaba en casa, porque había ido donde su hija a pasar la Nochebuena. Eso le ha salvado la vida porque la policía me ha explicado que las llamas subían por la habitación en la que ella suele dormir. Anoche no durmió en casa y eso le ha salvado la vida”, ha relatado Cobo a la Cadena SER.

Además, los bomberos del 112 Cantabria extinguieron anoche el incendio de una chimenea en una cabaña en Val de San Vicente, sin que haya que lamentar daños personales.

Mientras, en Santander, los bomberos sofocaban un incendio en un contenedor. Además, la Policía Local de Santander ha detenido al conductor de un turismo por dar positivo en el control de alcoholemia, después de salirse de la vía y chocar contra una barandilla y contra un coche aparcado, al que ocasionó daños materiales.

El accidente tuvo lugar en la noche de ayer, domingo, en la calle Santo Toribio. Después del choque, el conductor se sometió al control de alcoholemia, que dio positivo al superar en más del triple el nivel permitido, por lo que fue detenido por un siniestro bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Además, la Policía Local de Santander ha denunciado a otros dos conductores por la misma razón, uno después de salirse de la vía y chocar contra una señal de tráfico y una farola en la avenida de la Constitución y, otro, tras colisionar con una motocicleta en la calle Marcelino Sainz de Sautuola.

Ayer por la noche también ha resultado herido el conductor de una motocicleta en el choque contra un turismo en la calle Leonardo Torres Quevedo. El herido fue atendido por una ambulancia y evacuado al hospital Vadecilla.