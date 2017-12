Reutilizar las sobras navideñas

Begoña Rodrigo, cocinera de La Salita y Nómada, cree que la cocina de aprovechamiento adquiere especial relevancia en momentos de exceso como la Navidad, pero se debe practicar todo el año.

La base de reutilizar las sobras no está solo en el factor económico. Nos dirigimos hacia unos hábitos sociales, en los que si examinamos nuestros carros de la compra, podríamos concluir que en breve, no sabremos comer porque no sabemos diferenciar los sabores.

Todos los productos empaquetados, llevan conservantes y aditivos que perjudican la memoria gustativa. Lo más preocupante es que tenemos toda una generación de niños que ya tienen el sentido del gusto distorsionado.

Por esta razón es esencial que volvamos a trabajar con producto fresco que cocinamos y luego podemos reutilizar.

En la cocina de Begoña Rodrigo no se tira nada (excepto natas, huevos o productos que no se hayan refrigerado bien).

Todas las carnes en salsa o al horno que han sobrado se pueden reconvertir en croquetas, lasañas o canelones.

El marisco lo podemos utilizar en cócteles, ensaladas. Pero sobre todo en versión avinagrada como el salpicón, nos durará varios días en la nevera.

Algunos de los productos más abundantes en Navidad, son los orejones, pasas o dátiles. Estas son joyas para salsas destinadas a carnes. Solo necesitaremos una cebolla picada y pochada, vino blanco reducido, caldo y los orejones. Después de triturar tenemos una acompañamiento perfecto para cualquier carne.

Los turrones pueden tener una segunda vida en salsas, en flanes, pudings, etc.

También es frecuente que sobre buena parte de parte de la botella del cava. Solemos brindar y dejarnos el resto que acaba en el fregadero.

El cava sobrante es perfecto para realizar una salsa muy ligera y elegante. Necesitamos mantequilla, cebolla, nata, sal y bastante pimienta. Una vez reducido el cava nos queda una salsa ideal para pescados, para anguila ahumada o para setas.