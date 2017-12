Tudanca denuncia chantajes a Ayuntamientos para “pagar las juergas de José Antonio de Santiago Juárez”

En una entrevista a Europa Press el líder socialista en la Comunidad ha criticado que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, critique una negociación bilateral del Gobierno sobre la reforma de la financiación autonómica cuando él hace lo mismo "o peor" con los ayuntamientos, a los que, según sus palabras "chantajea constantemente creando diferencias en el territorio para hacer un red clientelar repugnante".

"Prefiere hacernos más pequeñitos para no perder a veces el control político", ha aseverado Tudanca, quien se ha preguntado por qué se "amenaza" desde la Junta al vincular los fondos del Plan de Convergencia Interior a concluir con el proceso de ordenación territorial que se encuentra paralizado después que el PSOE haya manifestado su voto en contra a los mapas rurales. "Tienen los ayuntamientos que pagar las juergas de Pica", se ha preguntado.

Para Luis Tudanca los líderes 'populares' de la Comunidad acostumbran a usar los problemas de otros como "pantalla" para ocultar los propios, un punto en el que se ha referido a la financiación de los ayuntamientos "competencia exclusiva" de la Comunidad.

De este modo ha defendido la necesidad de que se duplique la financiación a los ayuntamientos con fondos incondicionados, ya que "los ayuntamientos saben para qué necesitan el dinero", tras lo que ha exigido que se elimine la regla de gasto a pesar de que "los 19 diputados del PP han votado en contra de eliminarla".

No obstante, Luis Tudanca ha aclarado que el PSOE no dice "no" a la ordenación del territorio sino que rechaza "pintar líneas" y defiende la necesidad de "ordenar" para "blindar" el Estado del Bienestar y "revertir" gran parte de los recortes den el medio rural.

"Queremos que los ayuntamientos tengan voz en esa ordenación", ha insistido, un punto en el que ha recordado que el rechazo del PSOE parte de su Consejo de Alcaldes. "No vamos a apoyar leyes que no sirvan para resolver problemas, pero no vamos a tolerar chantajes, si no me la apruebas les quito dinero y lo utilizo para presionar, esa es la menara de hacer política del PP", ha lamentado.

En cuanto a la reforma del modelo de financiación autonómica Luis Tudanca ha defendido que no se utilice la confrontación entre territorios para este debate porque desde Castilla y León se tiene "mucho que perder" vista la "influencia" del Gobierno del PP.

Así ha considerado que el argumento sobre el "perjuicio" del Cupo Vasco en la Comunidad se utiliza por el PP más como "cortina de humo" o "demagogia partidista", ya que, como ha recordado, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, no ha sabido cuantificar el daño económico que estas ventajas fiscales suponen para Castilla y León.