¡Tengamos las Fiestas en paz!

Todavía en estos días nos quedan encuentros familiares para celebrar la Navidad. El más inmediato, la comida de este lunes, pero también las familias se juntan para cenar en Nochevieja y para comer en Año Nuevo, y algunas incluso el día de Reyes. Y para que todos estos encuentros se celebren en un clima de alegría y concordia, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Aragón, Lucía Tomás explicaba en el programa A Vivir Aragón que algunos temas, mejor no tocarlos: "Hay que evitar la politica, la religión, o la educación de los niños, porque algunos empiezan a decir que su modelo es el mejor, es maravilloso". Aunque no son los unicos problemillas que a veces surgen. Otros de los motivos de roce, según Tomás, es cuando " se entra en discusiones de quién ha puesto más o menos en esa comida o esa cena familiar"

Ojo con los recuerdos y las copas

Y también hay que evitar reabrir viejas heridas, sobre todo si en la cena se ha cometido algún exceso con el alcohol. La presidenta de los Psicólogos de Aragón explica que " no es bueno hablar del pasado, de no ser que sean recuerdos agradables y positivos para todos, porque si no, se convierte en otro foco de conflicto. Lucía Tomás recuerda que cuando se bebe mucho "las personas están mas deshinibidas y las emociones están a flor de piel"

¿ Y qué hacer cuando en este encuentro familiar alguien eleva la voz, o se mete directamente con nosotros? . La psicóloga dice que "lo mejor es callarse uno y no responder con otro ataque al que te ha criticado". También es una posibilidad "darle una respuesta pausada diciéndole que el comentario recibido te ha sentado mal, que no te ha gustado y que te gustaría explicar tu punto de vista"