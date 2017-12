Sin ser experto en nada, me parece que el voto en Cataluña ha sido emocional. El de unos y el de otros. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tenemos en que muchos de nuestros vecinos que se han decantado por las fuerzas independentistas se hayan sentido agraviados y hayan votado en clave defensiva?

Evidentemente, no todo se reduce a una sola causa, pero entre ellas, me gustaría apuntar que cuando empezaron a llegar los bancos a la Comunitat Valenciana nos congratulamos y a algunos de nuestros políticos les faltó brindar con cava de Utiel Requena -por su puesto- como si nos hubiera tocado la lotería. Y no estoy hablando de Ximo Puig, que lanzó un mensaje mucho más matizado y destinado al consumo interno.

Pero, al final, los mensajes de consumo interno y otros mucho más políticamente intencionados -sobre las miles de empresas que se fueron de Cataluña- lastimaron a muchos de nuestros vecinos. ¿Por qué se congratulan de nuestra desgracia si vivimos en la misma casa?, parece que han pensado.

Superar todo esto pasa por cambiar la mentalidad. No se trata de lo que nos beneficia a nosotros, si no de lo que nos beneficia a todos.

