Javier Álvarez de los Mozos es el mejor situado para sustituir a Diego Rojas en el banquillo de la Arandina. Tras la destitución del entrenador burgalés este mediodía, y según ha podido saber la Cadena SER, además del ex técnico del Mirandés, también se ha rescatado el nombre de José 'Chino' Zapatera para hacerse cargo del proyecto.

El claro interés por De los Mozos haría regresar a la directiva a su idea original al inicio de la temporada cuando el nombre del burgalés se barajó junto al de su paisano, Rojas, como las dos opciones primordiales para llevar a la Arandina de nuevo a Segunda División B.

El nombre de De los Mozos podría ser anunciado en las próximas horas ya que cuenta con un principio de acuerdo con el club. Tampoco hay que olvidar que el equipo regresa a los entrenamientos este jueves y se quiere normalizar la situación lo antes posible.

Con la llegada del ex técnico del Club Deportivo Mirandés, último equipo en el que ha entrenado antes de la llegada del actual entrenador de los mirandesistas, Pablo Alfaro, se uniría la necesaria de varios jugadores. Hasta un total de seis podría incorporara la Arandina a un proyecto que deberá remontar y reinventarse para poder ser un serio candidato, ya no solo al play off, sino al ascenso a Segunda B.