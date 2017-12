Agotadas las entradas para el festival del botillo de Bembibre

Quien esté interesado en participar en el próximo festival de exaltación del botillo de Bembibre, que se celebrará el dia 3 de febrero, lo tendrá complicado si no adquirieron el justificacnte de entrada en la entidad bancaria la Caixa, en la mañana de este martes 26, dia en el que se pusieron a la venta. Y es que en apenas cinco horas se agotaron las 1.000 entradas que, al precio de 33 euros, había puesto a la venta el patronato municipal de fiestas.

Ya en la presentación de los primeros detalles del próximo festival del botillo, en la que se anunció la participación del periodista de TVE ¡ Sergio Martín como mantenedor, y el trio Café Quijano como artistas invitados, se repitió el llamamiento de los últimos dos años “quien esté interesado en asistir al botillo que acuda pronto a adquirir las entradas, porque se agotan”. Sin embargo ni las previsiones más optimistas habían supuesto que las mil entradas que se sacaron a la venta se agotarían el primer día, antes incluso de la hora de cierre de la sucursal de la Caixa donde debía hacerse el depósito del importe correspondiente.

Desde el equipo de gobierno se había optado en ediciones anteriores por incluir unas rebajas en el precio de entradas, para los menores de 30 años y para grupos de más de veinte personas, intentando recuperar el interés por participar en un evento que tuvo su año más complicado en 2013 con la venta de poco más de 500 entradas.

Tras el repunte de los dos últimos años, con problemas de aforo para 1.200 comensales, que dejaba escaso el aforo para la demanda recibida, se decidió para la nueva edición dejar un precio único de 33 euros, sin incluir descuentos. Sin embargo la demanda, no solo se ha mantenido si no que, por primera vez desde la puesta en marcha del festival, las entradas se han agotado el primer día de venta. Ésta respuesta del público supone que el certamen gastronómico alcanza un punto álgido. La situación harñá que el consistorio se replantee alguna modificación para otros años, pero, según señalaba el alcalde ·hay que analizar también qué supondría una ampliación de aforo o un cambio de ubicación, porque lo que está claro es que no se va a poner en riesgo la calidad por la cantidad. A las entradas vendidas hay que sumar el cerca de un centenar de invitaciones oficiales que deben realizarse desde el consistorio “por la promoción y el nivel del Festival nacional del Botillo”.