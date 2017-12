Belizón: "La entrega del Balneario no puede ser dolosa para la Junta"

La Junta de Andalucía no entregará el balneario de La Palma al Ayuntamiento de Cádiz si no recibe una adecuada contraprestación. "Esta operación no puede ser dolosa para la Junta", ha explicado el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón, durante su entrevista de balance navideño en Radio Cádiz.

El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía han empezado este año conversaciones para que el balneario, ubicado en la playa de La Caleta y que acoge el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, tenga otros usos pronto. Es una idea municipal convertir este emblemático edificio en un referente de uso hostelero y abrirlo a la ciudadanía.

En su momento, el gobierno local ofreció una permuta entre el balneario y dependencias del castillo de San Sebastián para ubicar a los trabajadores del centro de arqueología, pero esa idea fue rechazada por los técnicos. El Ayuntamiento cree ahora que el lugar idóneo para esos funcionarios es Puerto América. Pero Belizón ha aclarado que la Junta no entregará el balneario gratis. No permitirá que esa operación suponga una merma en el patrimonio andaluz.

A la espera de esas negociaciones entre el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura, Belizón ha sido más flexible con respecto a la inversión anunciada para el Museo del Carnaval. Susana Díaz se comprometió en su día con el alcalde a apoyar este proyecto municipal, pero en los últimos meses la Junta ha vinculado ese respaldo económico a una subvención a la que el Consistorio debe presentarse con otros ayuntamientos. Sin embargo, Belizón se ha comprometido a que la Junta invertirá en ese proyecto y ha dicho que existen más vías que la de esa subvención.

El delegado también se ha pronunciado sobre el posible derribo del edificio de la Aduana, ubicado en la plaza de Sevilla de Cádiz. Dice que no ha pensado en esa idea, pero remite la potestad de tirarla o no al Ayuntamiento de Cádiz, a pesar de que fue la Junta la que inició su protección en 2009 por sus valores patrimoniales.