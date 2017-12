El C. B. Elda - Piedra Natural sorprendió al líder (96-91)

El C. B. Elda Bateig Piedra Natural cerró el año dando la sorpresa de la décimo segunda jornada liga en el Grupo D de la Preferente valenciana de baloncesto sénior masculino al vencer (96-91) al líder Torrevieja Salud en el partido disputado el pasado sábado en la Pista Azul de Elda en una tarde que el C. B. Elda aprovechó para recoger juguetes destinados a los niños necesitados que repartirá el Grupo Abril.

El equipo eldense puso en escena, desde el primer instante hasta el bocinazo final, la intensidad que le faltó en la jornada precedente donde cayó ante el colista Montemar.

El partido fue muy disputado de principio a fin. En los primeros minutos del primer periodo el líder salió a demostrar su categoría, pero los locales no se amilanaron y a pesar de que ellos llevaban la iniciativa, respondían con una buena defensa y un buen juego de ataque con acierto en los lanzamientos. De ahí que acabara el periodo con un empate a 21 puntos. Las sensaciones no eran malas, pero no podían permitir un segundo de relajación.

El segundo periodo, un cambio defensivo por parte del equipo rival no sirvió para que el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural se desconcentrara y siguiera atacando con valentía y acierto ante el mejor equipo de este grupo y defendiendo con fuerza y concentración como bloque. Se llegó al descanso con empate a 42.

Tarde solidaria en la pista azul / Cadena SER

Estaba claro es que, si seguían compitiendo como hasta ese momento, probablemente, Torrevieja no tendría fácil.

El tercer cuarto empezó como los otros dos, con la iniciativa en el marcador por parte de los visitantes y la respuesta local en los ataques. Se despegaban seis puntos pero les respondían con otros tantos. No conseguía el líder irse, pero era cuestión de tiempo, de que se lo propusieran ya que así lo habían demostrado en otros partidos. Se llegó al final de este periodo con una ligera ventaja de cuatro puntos a favor de los torrevejenses (64 – 68).

El objetivo de los verdinegros se estaba cumpliendo y estaban compitiendo. El Torrevieja Salud seguía mandando en el marcador pero los jugadores locales en pista, alentados por los compañeros del banquillo y por su fiel afición, que no paró en todo el partido, seguían defendiendo como podían e intentando sacar provecho en los ataques. Así que se llegó al ecuador de este periodo con una desventaja de seis puntos. Entonces sucedió algo inesperado, un par de ataques fallados por el rival con unos aciertos en los lanzamientos locales les permitió ponerse un punto por encima. El rival pidió tiempo muerto, tenían que ordenar su juego ya que no estaban pudiendo con un rival inferior a ellos. Eso sirvió para que el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural recuperara el aliento y para pedirles un último esfuerzo. Seguidamente, una antideportiva y una técnica al mismo jugador del Torrevieja desconcentró al equipo rival y los de Elda cogieron una ligera ventaja en el marcador que les dio alas para defender como si se jugaran una final y a estar acertados en nuestros ataques. Faltando algo más de dos minutos ganaban al líder por 10 puntos, aunque los visitantes no habían dicho su última palaba.

Resurgió el mejor equipo de este grupo y con una serie de triples se colocaron a un punto a menos de medio minuto para acabar el partido. Un tiempo muerto para poner unas pautas sirvieron para encestar una canasta importante, defender su tiro de tres y rematar el partido con una canasta final que daba al C. B. Elda la definitiva victoria ante un gran equipo que no había perdido hasta este partido.

“Nuestro sénior masculino luchó cada balón tanto en ataque como en defensa para poder llevarse este importante triunfo” señalan desde el C. B. Elda añadiendo que “esto no significa nada, bueno sí, para demostrar que necesitamos identidad de equipo e intensidad para poder disputar los partidos de esta categoría”.

El C. B. Elda - Bateig Piedra Natural reanudará la competición el domingo 14 de enero visitando al Mutua Levante - NBalcoi "B" a las 19:00 h en el municipal "Francisco Laporta" de Alcoi.