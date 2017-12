Levantar el bloqueo federativo para poder fichar, objetivo del Xerez CD

El Xerez CD espera poder levantar el bloqueo de los derechos federativos que le impide reforzar la plantilla de cara a la segunda vuelta del campeonato de liga en Tercera División.

La deuda del club azulino con la Andaluza de Fútbol y el Colegio de Entrenadores no es nueva, pesa sobre el club desde hace ya varias temporadas, aunque siempre ha terminado negociando un plan de pagos: en agosto antes de iniciar el campeonato -para poder cursar las licencias de los futbolistas y técnicos- y un segundo en diciembre al que, como en temporadas anteriores, no ha podido hacer frente debido a la complicada situación económica que atraviesa el club. La deuda global ronda los 20.000 euros, aunque la Federación suele levantar el bloqueo si se lleva a cabo un fraccionamiento en el pago, como ha ocurrido en años anteriores. El club azulino estima que cinco mil euros bastarían para que el órgano que preside Eduardo Herrera levantase el bloqueo federativo. Reunir ese dinero no será tarea fácil y los dirigentes tienen el mes de enero para tratar de hacer frente al pago y así poder afrontar con mayor garantías la segunda vuelta del campeonato.