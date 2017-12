El PP le entregó a Ciudadanos el borrador del presupuesto el 28 de noviembre

Ciudadanos reconoce que tienen en su poder el borrador del presupuesto municipal de León desde el pasado 28 de noviembre. Se lo entregó el propio equipo de Gobierno del PP y desde entonces negocian con ellos los detalles de las cuentas para sacarlas adelante en solitario. El resto de la oposición critica que ambos grupos vuelvan a ningunearlos y, al igual que ocurrió el pasado ejercicio, no cuenten con ellos en este proceso de elaboración.

El malestar de los grupos de oposición, a excepción de Ciudadanos, ha vuelto a escenificarse en la tertulia de concejalas de Hoy por Hoy León. Sus críticas se dirigen hacia el PP, a quien acusan de volver a negociar los presupuestos en la sombra, y también hacia Ciudadanos. La formación naranja se defiende recordando que ellos no pueden obligar al equipo de Gobierno a entregar las cuentas a todos los grupos al mismo tiempo. Insisten en que no es su responsabilidad y reconocen que ellos disponen del borrador desde el pasado 28 de noviembre. De hecho, avanzan que ya han hecho propuestas y que ahora se sentarán a negociar con el PP para que las cuentas se puedan aprobar en Pleno.

Y mientras PP y Ciudadanos 'cocinan' las cuentas, el resto de partidos políticos no han tenido acceso a ningún documento y según la concejala de León Despierta el propio edil de Hacienda, Agustín Rajoy, les aseguró que no se las iba a entregar hasta que no tuviera cerrado el acuerdo con Ciudadanos y garantizada su aprobación en el Pleno.