Más cruceristas, menos ventas: PIMECO constata una caída del 15%

Más cruceristas, pero menos ventas. La patronal del Pequeño y Mediano Comercio PIMECO constata una caída de casi el 15% de la facturación en las tiendas de souvernirs a pesar del incremento de los turistas de crucero que este año han acogido las calles del centro de Palma. La entidad ecologista GOB lamenta que no existan planes de racionalización para la llegada de estos barcos, igual que la Asociación de Vecinos de Can Amunt que exige al Ayuntamiento que les cobre las de tasas de basura y de agua.

El presidente de la patronal comercial, Bernat Coll, afirma que han llegado más turistas de crucero pero se han gastado "mucho menos dinero" que el año pasado. No ha habido una mejora para las tiendas del centro, que han registrado una bajada en la facturación de hasta el 15%. Los cruceros, dice, no han tenido el impacto que imaginaban a principios de temporada "porque finalmente el aumento de los viajeros no ha tenido la misma repercusión en las ventas".

Margalida Ramis, portavoz del grupo ecologista GOB, lamenta la Autoridad Portuaria no cuente con una estrategia "inteligente" que permita "dosificar" la llegada de los barcos. "En vez de ello apuestan por aumentar la infraestructuras del puerto" dice la portavoz ecologista. Ramis recuerda que pidieron un estudio sobre el impacto que los cruceros tienen en el consumo de agua y la calidad del aire que todavía la Autoridad Portuaria no ha elaborado. Lo consideran una herramienta "indispensable" para planificar la llegada de cruceros.

El presidente de la Asociación de vecinos de Can Amunt en pleno centro histórico, Manel Doménech, lamenta que haya mañanas en las que se produzcan -"aglomeraciones con hasta 25.000 personas en el centro de la capital". Pide a las administraciones que cobren a los cruceros los mismos impuestos de basuras y agua que pagan los residentes.