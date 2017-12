Mauricio García de la Vega ya gestiona el Real Murcia

El Real Murcia ha cambiado de manos de forma oficial y desde este momento ya no es Raúl Moro sino Mauricio García quien gestiona la entidad. El empresario mexicano se encuentra en su país y aunque no ha trascendido la fórmula empleada para el traspaso de poderes, todo apunta a que se trata de un 'alquiler' de la gestión por un tiempo limitado. El empresario mexicano gestiona el club desde su país y no será hasta la próxima semana cuando aterrice en Murcia. Mauricio ya conoce a casi todos los empleados del club, así como al entrenador de la primera plantilla, los cuales fueron presentados en su primera visita a Murcia.

Nota oficial del Real Murcia: El Real Murcia CF SAD comunica que mediante un acuerdo privado Raúl Moro Martín ha cedido el control del 84% de las acciones y con ello el control del club al Sr. D. Mauricio García de la Vega pasando este a formar parte del Consejo de Administración. El Real Murcia CF quiere agradecer a D. Raúl Moro su esfuerzo y dedicación durante el último año al frente del club así como las facilidades que ha dado para que el acuerdo pudiera fructificar. En la primera quincena de enero D. Mauricio García de la Vega estará en Murcia para explicar su llegada a la entidad.